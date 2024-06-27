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Евросоюз выделил очередную финансовую помощь для Украины, пока французам не хватает средств на госпитали. Об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях.
«Возмутительно! Урсула фон дер Ляйен только что объявила о новом чеке на 1,9 миллиарда евро для Украины и с глупой улыбкой позирует рядом с Зеленским! "Но не забывайте: нет денег на больницы, на пенсии, на лекарства», — возмущается политик.
Ранее в украинском Минфине сообщали о подписании договора, по которому в текущем месяце киевский режим получил от Евросоюза 1,9 миллиарда евро.
От излишней помощи Украине возмущаются все больше стран Североатлантического альянса. В частности, они не хотят помогать, поскольку не уверены, что боевики ВСУ смогут изменить ситуацию на поле боя. Да и глава киевского режима Владимир Зеленский уже признал огромные потери республики.
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