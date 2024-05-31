Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки ударов американским оружием по территории РФ уже совершаются. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что РФ этого достаточно, поскольку это более чем красноречиво говорит о степени вовлеченности Вашингтона в это противостояние.
Примечательно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне также подчеркнул, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, так как она все больше интегрируется в вооруженный конфликт на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Примечательно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне также подчеркнул, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, так как она все больше интегрируется в вооруженный конфликт на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова