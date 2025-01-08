Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Forbes: Евросоюз может охладеть к Зеленскому после остановки транзита газа

Forbes: Евросоюз может охладеть к Зеленскому после остановки транзита газа

Фото: iStock/ Cylonphoto

Фото: iStock/ Cylonphoto

Глава киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с сокращением финансовой поддержки от Евросоюза из-за пагубных последствий, с которыми столкнулась Европа после остановки транзита российского газа через Украину, сообщило издание Forbes.
Издание отметило, что накануне глава киевского режима обратился к странам Евросоюза и попросил об увеличении поддержки перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

«Однако европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского о большей военной помощи, когда их люди фактически замерзают в своих домах, а их бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на природный газ», — уточнялось в материале.



Подчёркивалось, что в первый же день после того, как прекратился транзит, цены на природный газ в Европе выросли на четыре процента. В то же время из-за Владимира Зеленского Украина и Европа попали в тяжёлую ситуацию в преддверии холодной зимы, уточнил автор.

Читайте также:

Захарова: блокировка поставок газа в Приднестровье — издевательство над жителями

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть ценообразование на газ в Европе

Выяснилось, что Европа закупила рекордные объемы российского СПГ
#газ
#европа
#украина
#цены
#евросоюз
Байден не успеет выделить Украине более $2 млрд военной помощи – Пентагон
08 января 2025, 20:00

Фото: iStock/Andrii Atanov

Администрация президента США Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь в размере свыше двух миллиардов долларов, поэтому рассчитывает на продолжение поставок при избранном главе государства Дональде Трампе. Об этом сообщили в Пентагоне.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в этот день заявил, что Вашингтон будет отправлять Киеву военную помощь до последнего дня администрации Байдена. Также нынешние власти рассчитывают на продолжение помощи со стороны иных союзников Украины.

Кроме того, американский госсекретарь выразил уверенность в том, что будущая администрация Трампа будет стремиться обеспечить Украине наилучшую возможную сделку по урегулированию конфликта.

Читайте также:

Главный координатор поставок вооружения Украине ушла из Пентагона

В Киев прибыла делегация Совета нацбезопасности США

В США заявили об улучшении условий для России на мировой арене и на Украине
#сша
#украина
#джозеф байден
#помощь
#финансирование
#всу
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Приднестровье высказались о возвращении в состав Молдавии
Глава ПМР Красносельский: Приднестровье не станет проситься в Молдавию
08 января 2025, 19:46

Фото: iStock/rarrarorro

Приднестровье не будет проситься в Молдавию. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе заседания совбеза.
Он предупредил, что у тех кто ожидает, что Приднестровье упадёт на колени и будет проситься в Молдавию, ничего не получится. Их надежды не оправдаются, поскольку в республике проживает народ, который выбрал многонациональный, а не мононациональный путь развития.

Глава Приднестровья отметил, что в настоящее время диалога между Приднестровьем и Молдавией нет. Властями республики были использованы все средства для возобновления диалога на высшем уровне, однако Кишинёв отказался от переговоров.

Красносельский указал на стремительно набирающую обороны гуманитарную катастрофу. Тирасполь пытается сдерживать её, чтобы исключить негативные последствия.

Читайте также:

Захарова: блокировка поставок газа в Приднестровье — издевательство над жителями

Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа у Евросоюза

Молдавия собирается покупать электроэнергию у Украины
#молдавия
#приднестровье
#политика
#конфликт
#катастрофа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили об улучшении условий для России на мировой арене и на Украине
Atlantic: для РФ условия на мировой арене и на Украине стали благоприятными
08 января 2025, 18:41

Фото: iStock/macky_ch

Условия на мировой арене и на Украине стали более благоприятными для России. Об этом сообщает издание Atlantic.
Отмечается, что в настоящее время обстоятельства гораздо более благоприятных для России как на Украине, так и на международной арене.

Автор материала, политолог и супруг экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд Роберт Каган заявил, что президенту России Владимиру Путину удалось обеспечить для своей страны благоприятные условия в мире.

Каган также сравнил Россию с СССР времён Второй мировой войны, а власти страны при этом убеждены, что позиции государства ещё более укрепятся. Политолог убеждён, что в связи с этим избранный президент США Дональд Трамп столкнётся с серьёзным противодействием России на Украине, которое может привести к его поражению.

Читайте также:

MWM: удар «Орешником» показал уязвимость Британии к баллистическим ракетам

На Украине заявили о нелегитимности спикера Верховной рады

Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок
#россия
#украина
#мир
#сша
#дональд трамп
#страны
#политолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Европарламент может потребовать от Грузии начать войну с Россией
08 января 2025, 17:24

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Европарламент в новой резолюции может потребовать от Грузии начать войну с Россией. Об этом говорится в заявлении политического совета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Отмечается, что при учёте нынешних тенденций Европарламент в своей следующей резолюции с большой долей вероятности может открыто потребовать от Грузии начать войну с Россией.

В представленном заявлении также упоминается о пяти ранее принятых резолюциях, которые посвящались Грузии. В них, помимо прочего, требовалось от Тбилиси введения антироссийских санкций и ограничений в отношении председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Также Европарламент настаивал на освобождении экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Читайте также:

В РАН сделали прогноз об отношениях России и Грузии в 2025 году

В Тбилиси оппозиция провела антиправительственный митинг против итогов выборов

Грузия депортирует 25 иностранцев, участвовавших в акциях протеста
#грузия
#россия
#евросоюз
#война
#прогноз
#страны
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок
08 января 2025, 17:17

Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок, но только при условии, что бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
В декабре издание «Страна» писало, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного баллотироваться в случае проведения выборов.

По данным издания, окружение Зеленского уже приняло решение о втором сроке. С уровнем доверия 52% у нынешнего главы государства остаются шансы одержать победу.

При этом отмечается, что Залужный получил от главы офиса Зеленского Андрея Ермака предложение о том, что в случае невыдвижения своей кандидатуры он сможет получить первое место в списке партии «Слуга народа» и кресло спикера в Верховной раде. В настоящее время Залужный ещё не принял окончательного решения.

Читайте также:

На Украине заявили о нелегитимности спикера Верховной рады

«Всегда»: стало известно о главном секрете Зеленского

«Это подкастер»: На Украине оправдали мат Зеленского в интервью
#владимир зеленский
#украина
#выборы
#президент
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киев прибыла делегация Совета нацбезопасности США
08 января 2025, 16:45

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киев прибыла делегация Совета нацбезопасности США во главе с директором ведомства по вопросам Украины Уинфилдом Свонтоном. Об этом сообщило Минобороны страны в своём Telegram-канале.
Отмечается, что перед заседанием в формате Рамштайн в украинскую столицу прибыла американская делегация.

Со стороны Украины участие в переговорах принял замминистра обороны Сергей Боев. В ходе встречи были рассмотрены различные вопросы, в том числе обсуждение итогов предоставления военной помощи Киеву от Вашингтона.

Также американские и украинские представители запланируют взаимодействие Советов нацбезопасности обеих сторон в наступившем году.

Читайте также:

На Украине заявили о нелегитимности спикера Верховной рады

Швейцария готова стать посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине

Трамп сделал неожиданное заявление об Украине, России и НАТО
#киев
#украина
#сша
#политика
#встреча
#оружие
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге официально прекратило работу
08 января 2025, 15:12

Фото: iStock/macky_ch

Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге официально прекратило работу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МИД страны.
Отмечается, что в среды были сняты флаги Польши и Евросоюза с флагштоков на здании, а также демонтирована табличка генконсульства с фасада.

Также в сообщении сказано, что в 8 января состоялась церемония закрытия консульства Польши в Санкт-Петербурге, на котором присутствовал посол Варшавы в России Кшиштоф Краевский.

Ранее, в конце ноября прошлого года, закрылось генконсульство России в городе Познань в Польше. Около здания был спущен российский флаг.

Читайте также:

МИД Венгрии: отказ Польши пригласить посла на церемонию в ЕС жалкий и детский

Полиция Польши проверяет происхождение обнаруженного в лесу воздушного шара

В МИД отреагировали на планы Польши построить дорогу к границе с Россией
#польша
#россия
#санкт-петербург
#посольство
#флаг
#мид
#церемония
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам оружия из России
08 января 2025, 14:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам вооружения из России до нормализации ситуации в мире. Об этом сообщил начальник Генштаба сербской армии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию «Новости».
Он подчеркнул, что в настоящее время практически невозможно осуществление поставок оружия из России, в связи с чем были расторгнуты некоторые контракты. Оставшиеся были отложены до нормализации международных отношений на глобальном уровне.

Мойсилович добавил, что Сербия в настоящее время пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Также генерал подчеркнул, что оружие российского производства находится на вооружении многих стран, а также изготавливается по лицензиям за пределами России. В связи с этим армия Сербии находит способы для обслуживания своей военной техники.

Читайте также:

Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае введения санкций США

Президент Сербии Вучич запросит разговор с Путиным о санкциях США против NIS

Соскин: Зеленский хотел подкупить Вучича, чтобы Сербия не принимала украинцев
#россия
#сербия
#оружие
#поставки
#контракт
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главный координатор поставок вооружения Украине ушла из Пентагона
Politico: ведущий координатор военных поставок Украине Купер ушла из Пентагона
08 января 2025, 12:52

Фото: iStock/icholakov

Главный координатор военных поставок Украине в Пентагоне Лора Купер покинула свой пост. Об этом сообщает издание Politico, отмечая, что она играла ведущую роль в вопросе снабжения Киева вооружением.
Отмечается, что отставка произошла в начале 2025 года. Купер находилась на этой должности в Пентагоне на протяжении 20 лет.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Штаты заметно снизили объём военной помощи Украине. Он составил порядка 19,5 миллиардов долларов, что в переводе на рубли равняется 2,02 триллионам. Большая часть поставок в прошлом году была направлена на укрепление украинской системы ПВО.

Читайте также:

Россия поставила США уран на 49 млн долларов перед введением эмбарго на экспорт

Пушков раскрыл замысел Трампа и Маска по Великобритании

«Чёрта с два»: премьер Канады ответил Трампу на предложение присоединить страну к США
#пентагон
#украина
#сша
#россия
#пво
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате