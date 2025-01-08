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Глава киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с сокращением финансовой поддержки от Евросоюза из-за пагубных последствий, с которыми столкнулась Европа после остановки транзита российского газа через Украину, сообщило издание Forbes.
Издание отметило, что накануне глава киевского режима обратился к странам Евросоюза и попросил об увеличении поддержки перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.
Подчёркивалось, что в первый же день после того, как прекратился транзит, цены на природный газ в Европе выросли на четыре процента. В то же время из-за Владимира Зеленского Украина и Европа попали в тяжёлую ситуацию в преддверии холодной зимы, уточнил автор.
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«Однако европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского о большей военной помощи, когда их люди фактически замерзают в своих домах, а их бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на природный газ», — уточнялось в материале.
Подчёркивалось, что в первый же день после того, как прекратился транзит, цены на природный газ в Европе выросли на четыре процента. В то же время из-за Владимира Зеленского Украина и Европа попали в тяжёлую ситуацию в преддверии холодной зимы, уточнил автор.
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Ольга Енгалычева