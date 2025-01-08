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Захарова: блокировка поставок газа в Приднестровье — издевательство над жителями

Фото: iStock/ NiseriN

Фото: iStock/ NiseriN

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала блокировку Молдовой поставок газа в Приднестровье. Её процитировал Teлеграм-канал «Sputnik Молдова».
Официальный представитель МИД Российской Федерации отметила, что блокировка Молдовой поставок газа в Приднестровье является издевательством над местными жителями.

Мария Захарова подчеркнула, что в Молдавии в настоящий момент происходит «то, что Запад стимулирует во всех точках мира».



«Под лжелозунгами о свободе демократии решение политических, геополитических вопросов с использованием всего инструментария, буквально неонацизма», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что после прекращения транзита российского газа через Украину страны Европейского союза закупили рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ).

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#мид рф
#мария захарова
Захарова высказалась о заявлениях Трампа по Канаде и Гренландии
08 января 2025, 10:45

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложения избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады, напомнила, что он пока не вступил в должность главы государства. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Дипломат призвала рассматривать все заявления Трампа, учитывая то, что пока он говорит не от лица президента США и американского народа. Затем, когда он официально вступит в должность, его заявления будут рассматриваться и оцениваться уже иначе.

Напомним, что после своего избрания на пост главы Соединённых Штатов Трамп неоднократно высказывался о желании присоединить к стране Канаду, Гренландию и Панамский канал.

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#мария захарова
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#сша
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«Чёрта с два»: премьер Канады ответил Трампу на предложение присоединить страну к США
Трюдо словами «чёрта с два» ответил на предложение Трампа присоединить Канаду
08 января 2025, 10:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг вероятность присоединения страны к США, о чём с недавнего времени активно говорит избранный американский президент Дональд Трамп.
«Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов», – выразился Трюдо на своей странице в соцсети Х.
Политик подчеркнул, что сообщества и работники обеих стран остаются в плюсе от взаимных партнёрских отношений в области торговли и обеспечения безопасности.

Напомним, что Трамп недавно предложил присоединить Канаду к США на правах 51-го штата.

Кроме того, после своего избрания на пост президента Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Гренландию к США.

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#сша
#канада
#политика
#премьер-министр
#дональд трамп
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В РАН сделали прогноз об отношениях России и Грузии в 2025 году
РАН: Грузия не будет устанавливать дипломатический диалог с Россией в 2025 году
08 января 2025, 10:15

Фото: iStock/andriano_cz

В 2025 году Грузия не будет устанавливать дипломатический диалог с Россией и не пойдёт на восстановление дипотношений. Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что позиция грузинских властей по отношению к Москве в этом году по-прежнему будет определяться нерешенностью, с точки зрения официального Тбилиси, абхазской и югоосетинской проблем.

Причём в докладе указано, что вне зависимости от того, какой политической ориентации в итоге будет придерживаться Грузия, страна не перейдёт к установлению дипломатического диалога и восстановлению дипломатических отношений с Россией.

Кроме того, маловероятно, что Тбилиси примет участие в обсуждении проблем Южной Осетии на платформе «3 3».

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#грузия
#политика
#ран
#прогноз
#отношения
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Глава МИД Турции Фидан: Военная операция против курдов в Сирии вполне возможна
08 января 2025, 09:04

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что проведение военной операции против курдов в Сирии вполне возможно. Такой вариант развития событий станет актуальным, если руководители Рабочей партии Курдистана (РПК) не выполнят поставленные им условия.
В интервью телеканалу CNN Türk глава турецкого МИД отметил, что курдам были выдвинуты конкретные требования: руководители РПК должны покинуть Сирию, а оставшиеся члены РПК и ассоциированные с ней сирийские формирования — сложить оружие и сотрудничать с новыми властями Дамаска. В противном случае военная операция станет законным выбором, сказал Фидан.

По словам министра, новая сирийская администрация должна решить «проблему РПК», а также «Сил народной самообороны», которые рассматриваются Анкарой как сирийское ответвление этой организации. Фидан подчеркнул, что Турция ждёт от Дамаска шагов в этом направлении, но понимает, что на это потребуется время.

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#мид
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#турция
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В Германии депутаты от партии Шольца перепутали российскую подлодку с немецкой
08 января 2025, 08:08

Фото: istockphoto/razihusin

Два немецких политика из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую возглавляет канцлер Олаф Шольц, перепутали российскую подводную лодку с немецкой субмариной.
Об этом конфузе рассказала газета Bild. Бундесвер недавно решил заказать у концерна Thyssenkrupp Marine Systems, штаб-квартира которого находится в Киле, ещё четыре подводных лодки класса U212CD на сумму свыше 4,7 миллиарда евро.

Депутат Бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты от избирательного округа Киль Кристина Шуберт разместили в социальной сети пост с изображением подлодки и надписью о том, что это решение парламента укрепит безопасность страны и промышленную площадку Киля.

Однако вместо немецкой субмарины соратники Шольца опубликовали фотографию российской подводной лодки «Варшавянка» проекта 636. После того, как об оплошности стало известно, оба политика принесли извинения.

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#безопасность
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#германия
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Трамп опубликовал карту с Канадой в составе Соединённых Штатов
08 января 2025, 07:44

Фото: istockphoto/dikobraziy

Избранный президент США Дональд Трамп решил в очередной раз потроллить Канаду. На опубликованной им картой эта страна входит в Соединённые Штаты.
Соответствующий пост будущий хозяин Белого дома разместил в своей социальной сети Truth Social. На картинке соседние страны закрашены одним цветом, что говорит о том, что Канада входит в США на правах ещё одного штата.

Ранее Трамп говорил, что многие жители Канады якобы совсем не против, чтобы их страна стала 51-м штатом США. По словам избранного президента, такое объединение не только принесёт Канаде экономическую стабильность и процветание, но и защитит её от «внешних угроз».

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, «нет ни малейшего шанса» на то, что страна станет частью Соединённых Штатов. Что касается Трампа, то в его выступлениях нередко заходит речь о территориальных притязаниях США. Можно вспомнить его заявления о желании «купить» Гренландию или о «возвращении» под протекторат США зоны Панамского канала.

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#трамп
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В Госдуме рассказали о предстоящих индексациях пенсий
Депутат ГД Чаплин: В РФ в ближайшие годы планируется четыре индексации пенсий
08 января 2025, 07:21

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В следующем 2026 году в России планируется провести две индексации пенсий. Ещё две — в 2027 году.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. По его словам, пенсионные выплаты в следующем году будут повышены на 4,5% с 1 февраля, а затем на 5,5% — с 1 апреля. В те же сроки запланирована индексация пенсий и в 2027 году. С 1 февраля выплаты будут увеличены на 4%, с 1 апреля — на 4,1%.

Ранее вице спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов заявил, что намерен в 2025 году повторно внести на рассмотрение депутатов законопроект о выплате всем пенсионерам 13-й пенсии к дню рождения. По его словам, такая мера позволит пожилым людям почувствовать внимание к себе со стороны властей.

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#депутат
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В США конфисковали квартиры российского бизнесмена в Майами на сумму в $1,8 млн
08 января 2025, 06:38

Фото: iStock/Dmitrii Balabanov

Власти США конфисковали две квартиры российского бизнесмена Виктора Перевалова в Майами на сумму в 1,8 миллиона долларов. Соответствующее распоряжение появилось на сайте американского Минюста.
«Министерство юстиции объявило сегодня, что в соответствии с судебным решением о взыскании задолженности и окончательным постановлением о конфискации, вступившим в силу 7 января, оно обеспечило конфискацию двух роскошных кондоминиумов в Майами, которые обслуживались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против гражданина России Виктора Перевалова. Общая стоимость конфискованной недвижимости составляет примерно 1,8 миллиона долларов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минюста, эти квартиры Перевалов сдавал и обслуживал в обход санкционных ограничений. Судебное разбирательство по данному делу было инициировано в феврале прошлого года. В приговоре указывается конфискация двух кондоминиумов, которыми распоряжался нанятый Переваловым человек с 2018 по 2023 год.

Виктор Перевалов попал в санкционный список США в 2018 году. Причиной этого стало участие бизнесмена в строительстве крымской трассы «Таврида». Также по санкции попал бизнес-партнер Перевалова Валерий Абрамов, с которым они являются соучредителями АО «ВАД».

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#сша
#санкции
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#квартиры
#нарушение
#таврида
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The Times: команда Трампа запугивала сотрудников Пентагона
08 января 2025, 02:39

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

Команда действующего президента США Дональда Трампа звонила сотрудникам Пентагона с угрозами. Об этом пишет The Times.
«Переходная команда избранного американского президента делала угрожающие звонки сотрудникам Пентагона», — рассказали источники издания.

Указывается, что один из высокопоставленных чиновников подал в отставку на фоне угроз. Как пишет RT, команда Трампа хочет уволить руководство Объединенного комитета начальников штабов, связанных с генералом армии Марком Милли.

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#дональд трамп
#пентагон
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