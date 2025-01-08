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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала блокировку Молдовой поставок газа в Приднестровье. Её процитировал Teлеграм-канал «Sputnik Молдова».
Официальный представитель МИД Российской Федерации отметила, что блокировка Молдовой поставок газа в Приднестровье является издевательством над местными жителями.
Мария Захарова подчеркнула, что в Молдавии в настоящий момент происходит «то, что Запад стимулирует во всех точках мира».
Ранее сообщалось, что после прекращения транзита российского газа через Украину страны Европейского союза закупили рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ).
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Мария Захарова подчеркнула, что в Молдавии в настоящий момент происходит «то, что Запад стимулирует во всех точках мира».
«Под лжелозунгами о свободе демократии решение политических, геополитических вопросов с использованием всего инструментария, буквально неонацизма», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что после прекращения транзита российского газа через Украину страны Европейского союза закупили рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ).
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Ольга Енгалычева