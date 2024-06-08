Появились новые подробности увольнения Залужного с поста главкома ВСУ

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак организовал увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом пишет Times.
Согласно мнению военных чиновников, Ермак считал Залужного конкурентом, по этой причине он организовал увольнение последнего. Уточняется, что главу офиса Владимира Зеленского также обвиняют в увольнении бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.
По словам украинских чиновников, Ермак является спорной политической фигурой. Они утверждают, что Ермак полностью контролирует доступ к украинскому лидеруи его должностные полномочия сильно превышают полномочия других политиков на Украине.
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