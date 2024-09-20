На Украине могут произойти новые кадровые перестановки

Фото: istockphoto/sandsun
Глав украинских Минобороны и разведывательного управления Рустема Умерова и Кирилла Буданова* могут уволить с их постов.
Как отмечает издание «Страна.ua», разведывательное управление, возможно, возглавит Олег Иващенко, который ныне директор Службы внешней разведки республики, а Службу внешней разведки вместо Иващенко возглавит сам Умеров.
Как сообщалось до этого, Умеров уволил замов Буданова без ведома последнего. При этом Умеров имеет право на увольнение замов руководства ГУР.
Ранее в США сделали заявление про Донбасс и Крым.
Читайте также:
ЦАХАЛ заявил про ликвидацию главнокомандующего «Хезболлах» Акиля
Слуцкий объяснил предложение Польши о передаче Крыма под мандат ООН
В США высказались о членстве Украины в НАТО
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
«В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов», — сказано в материале.
Как сообщалось до этого, Умеров уволил замов Буданова без ведома последнего. При этом Умеров имеет право на увольнение замов руководства ГУР.
Ранее в США сделали заявление про Донбасс и Крым.
Читайте также:
ЦАХАЛ заявил про ликвидацию главнокомандующего «Хезболлах» Акиля
Слуцкий объяснил предложение Польши о передаче Крыма под мандат ООН
В США высказались о членстве Украины в НАТО
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов