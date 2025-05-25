Япония без предупреждения открыла огонь вблизи российской границы

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К западу от острова Кунашир японская береговая охрана провела учебные стрельбы в территориальных водах без предварительного уведомления РФ. Об этом сообщает издание Yomiuri.
«Отмечается, что в рамках стрельб было осуществлено 66 выстрелов из пулемета калибра 13 мм, а также два выстрела сигнальными ракетами. Затем японские сторожевики осознали, что в преддверии стрельб не выпустили соответствующего предупреждения на своих информационных ресурсах», — передает ТАСС публикацию японского издания.
В результате этого военные экстренно прекратили учения. В момент стрельб других судов в данном районе не было. Информация о пострадавших и повреждениях отсутствует. В управлении береговой охраны города Немуро пообещали провести дополнительных инструктаж для избежаний подобных инцидентов в будущем.
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