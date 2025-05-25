Yle: Швеция и Дания предоставили Украине помощь в виде старых рыбацких сетей

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Швеция и Дания предоставили Украине помощь в виде отправки той старых рыбацких сетей. Об этом сообщает Ylе.
«Старые рыболовные сети от шведов и датчан теперь защищают украинцев от российских беспилотников. На видео показано, что украинские солдаты натягивают между деревьев сети в вертикальном и горизонтальном положении, что помогает ловить упавшие дроны и боеприпасы», — передает издание.
Дания предоставила Украине сетей на сумму в 2,5 миллиона евро. В материале указывается, что после выхода Великобритании из Евросоюза Дания потеряла доступ к водам Королевства, в связи с чем страна имеет большое количество ненужных сетей.
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