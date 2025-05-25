Yle: Швеция и Дания предоставили Украине помощь в виде старых рыбацких сетей

Членам НАТО необходимо избавиться от «опасного чувства самоуспокоенности» и защитить себя в ситуации, когда «поколение автократов» грозит стать доминирующим в мире. Об этом заявил бывший секретарь кабмина Великобритании и экс-глава госслужбы Саймон Кейс, работающий в правительстве с 2020 по 2024 год при четырёх премьер-министрах, в том числе действующем, Кире Стармере.