Захарова: Кислица врет, что на переговорах делегация Киева говорила по украински

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда сказал, что на переговорах в Стамбуле делегация его страны говорила на украинском и английском языках. Об этом она заявила в своем telegram-канале.
«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский», — заявила Захарова.
Об этом ранее рассказал украинский дипломат, который отметил, что делегация Киева общалась с российской стороной через переводчика. Захарова опровергла данное утверждение и назвала украинских представителей жалкими.
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Иван Мусатов