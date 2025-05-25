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Захарова: Кислица врет, что на переговорах делегация Киева говорила по украински

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда сказал, что на переговорах в Стамбуле делегация его страны говорила на украинском и английском языках. Об этом она заявила в своем telegram-канале.
«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский», — заявила Захарова.

Об этом ранее рассказал украинский дипломат, который отметил, что делегация Киева общалась с российской стороной через переводчика. Захарова опровергла данное утверждение и назвала украинских представителей жалкими.

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#переговоры
Миру предрекли 10-20 лет конфликтов – The Times
Экс-секретарь кабмина Британии Кейс предрёк миру 10-20 лет конфликтов
24 мая 2025, 21:39

Фото: iStock/Valentina Shilkina

Членам НАТО необходимо избавиться от «опасного чувства самоуспокоенности» и защитить себя в ситуации, когда «поколение автократов» грозит стать доминирующим в мире. Об этом заявил бывший секретарь кабмина Великобритании и экс-глава госслужбы Саймон Кейс, работающий в правительстве с 2020 по 2024 год при четырёх премьер-министрах, в том числе действующем, Кире Стармере.
Политик в беседе с изданием The Times заявил, что последующие 10-20 лет будут определяться данным межгосударственным конфликтом.

Напомним, что Кейс покинул свой пост в конце прошлого года. Однако он мог уйти ещё в 2022 году, когда его обвинили в якобы данном разрешении на проведении на Даунинг-стрит так называемые «ковидные вечеринки». Это было при премьере Борисе Джонсоне.

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Стали известны причины «пропажи» Илона Маска
WP: Илон Маск решил отойти от политики, разочаровавшись в результатах
24 мая 2025, 21:33

Фото: iStock/ Sundry Photography

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск отказался от политической карьеры по ряду причин, сообщила газета The Washington Post (WP).
Отмечалось, что миллиардер разочаровался из-за сложностей в достижении результатов. Помимо прочего, он переживает за безопасность родных и свою собственную. Еще Маск не ожидал такой негативной реакции на себя и свою компанию Tesla, на объектах которой случился ряд тревожных инцидентов.

На Катарском экономическом форуме предприниматель объявил, что станет «гораздо меньше» тратить на политическую деятельность, если не увидит причины для этого в будущем.

«В частном порядке один из источников сказал, что Маск разочарован влиянием, которое его деньги могут оказать на политическую систему, и предпочел бы потратить свое время и состояние в другом месте», — отмечалось в материале.

Выяснилось, что Илон Маск собирается сконцентрироваться на деятельности компаний Tesla и SpaceX.

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#политика
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Медведев упомянул радиостанцию «Судного дня», говоря об Украине и Европе
24 мая 2025, 14:10

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев упомянул сообщения радиостанции «Судного дня», официальное название которой УВБ-76, говоря о Европе и Украине. Соответствующий пост политик опубликовал в своём Telegram-канале.
«Радиостанция Судного дня: на смену майскому "беззлобию" пришел лютый "хрюкостяг"», – написал Медведев.
Также он отметил, что в Европе предпочли проигнорировать атаки украинских войск на Россию в преддверии Дня Победы и в последние несколько дней.

Медведев предположил, что в настоящее время «те же самые сальные хряки» во Франции, Лондоне и Берлине поднимают «дикий визг», призывая заключить 30-дневное перемирие и ввести новые антироссийские санкции.

Ранее российские СМИ писали, что в эфире самой загадочной радиостанции 22 мая прозвучали именно слова «беззлобие» и «хрюкостяг».

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Euractiv: отмена беспошлинной торговли с ЕС уничтожит экономику Украины
24 мая 2025, 06:14

Фото: iStock/artJazz

По словам главы комитета Верховной рады по экономическим вопросам Дмитрия Наталухи, решение европейских лидеров отменить беспошлинный ввоз товаров из Украины в ЕС уничтожит экономику страны. Этим он поделился с порталом Euractiv.
«Похоже, что политика внутри ЕС подрывает нашу экономическую способность вести военные действия», — заявил Наталуха.

Представитель Украины поясняет, что возвращение к пошлинам по довоенной ставке может сократить объем поставляемо продукции на 70%. Из-за этого страна рискует оказаться на грани падения в рецессию. Помимо этого киевские власти лишаться возможности вести боевые действия против РФ.

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BBC: Россия в ходе переговоров по Украине нейтрализовала угрозы для себя
24 мая 2025, 04:47

Фото: iStock/3dmitry

России удалось успешно нейтрализовать угрозы в ходе переговоров по конфликту на Украине в Стамбуле. Об этом сообщает ВВС.
«Россия нейтрализует потенциальные угрозы и точки давления. Кремлевский лидер обошел европейский ультиматум своим встречным предложением о прямых переговорах в Турции. Идея была встречена скептически на Украине и по всей Европе. Но этого оказалось достаточно, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа и убедить его в серьезности намерений России добиться мира», — передает издание.

В сообщении указывается, что американский лидер полностью поддерживает переговорный процесс по украинскому конфликту, в связи с чем объявленные ранее сокрушительные санкции для РФ были отложены.

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