Foreign Affairs: США теряют влияние и перестают быть центром однополярного мира

Фото: iStock/lucky-photographer
США теряют влияние и перестают быть центром однополярного мира, уступая по экономической мощи БРИКС. Об этом пишут исследователи американского аналитического центра Council on Foreign Relations в статье для журнала Foreign Affairs.
Согласно информации исследователей, в новом многополярном мире многие государства предпочитают взаимодействовать не с одним крупным политическим игроком, а сразу с несколькими. Сегодня Вашингтон сосредотачивается на своих внутренних делах, а главной чертой внешней политики Штатов стали торговые пошлины.
Глобальный юг уже относится к союзу со Штатами с настороженностью, говорится в материале журнала.
Читайте также:
На Западе забили тревогу из-за плана НАТО
Политолог раскрыл, зачем Трампу понадобились Панама, Канада и Гренландия
Шольц поблагодарил США за «спасение Германии» от нацизма, не упомянув РФ
Екатерина Коршунова