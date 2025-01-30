На Западе забили тревогу из-за плана НАТО

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Страны Скандинавии и Финляндия активно создают условия для переброски войск США к границам РФ. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье, которая опубликована в социальной сети X.
Профессор пояснил, что ключевой задачей альянса на Севере является создание угроз России за счет усиления присутствия войск НАТО в Северном Ледовитом океане и в Балтийском море. По словам Дизена, обе акватории хотят превратить во «внутренние озера» военного блока.
Он подчеркнул, что подобными действиями Скандинавия буквально сдает свою независимость Америке.
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Он подчеркнул, что подобными действиями Скандинавия буквально сдает свою независимость Америке.
«Это подготовит почву для Северной войны 2.0», — заключил профессор.
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Екатерина Коршунова