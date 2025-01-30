Политолог раскрыл, зачем Трампу понадобились Панама, Канада и Гренландия

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США хочет расширить США за счет Панамы, Канады и Гренландии, чтобы сделать Америку снова великой не только в плане экономики, но и в территории. Об этом заявил военный политолог Андрей Кошкин. По его мнению, американский лидер и в первый срок говорил об этом, но был связан внутриполитической борьбой, а сейчас стал ощущать «карт-бланш от судьбы».
«Панама, Канада и Гренландия — это весьма оригинальные проекты, о которых он и будучи 45-м президентом говорил. И сейчас он хотел бы часть из них осуществить, для него это очень важно. <…> Для него нужна пространственно-территориальное расширение, и это будет уже свидетельствовать о том, что он делает Америку сильной», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Ранее Белый дом опубликовал портрет первой леди США Меланьи Трамп в Овальном кабинете, который пользователи сразу же сравнили с образом Клэр Андервуд из сериала «Карточный домик». В разговоре с RT стилист Влад Лисовец отметил, что ее одежда — классический сдержанный образ в стилистике первой леди.
«Это такой классический образ, беспроигрышный вариант, который мы выбираем для собеседования, для статусной работы... Когда не знаете, как быть, спасает белая рубашка и черный пиджак», — рассказал он.Читайте также:
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