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Политолог раскрыл, зачем Трампу понадобились Панама, Канада и Гренландия

Политолог Кошкин: Трамп хочет расширить США, чтобы сделать Америку великой
Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США хочет расширить США за счет Панамы, Канады и Гренландии, чтобы сделать Америку снова великой не только в плане экономики, но и в территории. Об этом заявил военный политолог Андрей Кошкин. По его мнению, американский лидер и в первый срок говорил об этом, но был связан внутриполитической борьбой, а сейчас стал ощущать «карт-бланш от судьбы».
«Панама, Канада и Гренландия — это весьма оригинальные проекты, о которых он и будучи 45-м президентом говорил. И сейчас он хотел бы часть из них осуществить, для него это очень важно. <…> Для него нужна пространственно-территориальное расширение, и это будет уже свидетельствовать о том, что он делает Америку сильной», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Ранее Белый дом опубликовал портрет первой леди США Меланьи Трамп в Овальном кабинете, который пользователи сразу же сравнили с образом Клэр Андервуд из сериала «Карточный домик». В разговоре с RT стилист Влад Лисовец отметил, что ее одежда — классический сдержанный образ в стилистике первой леди.


«Это такой классический образ, беспроигрышный вариант, который мы выбираем для собеседования, для статусной работы... Когда не знаете, как быть, спасает белая рубашка и черный пиджак», — рассказал он.
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Стало известно, какой регион интересует Трампа больше, чем Ближний Восток
Журналист Шевченко: Венесуэла может интересовать Трампа больше Ближнего Востока
30 января 2025, 14:19

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп стремится вывести свою страну из внешних конфликтов, потому ситуация в Венесуэле может интересовать его больше, чем на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналист Максим Шевченко, отметив, что любая новая война может разрушить планы американского лидера.
«Я думаю, что приход Трампа привел к тому, что Иран отказался от поддержки Асада, чтобы избежать опасного противостояния в Сирии. Напомню, что треть территории Сирии оккупирована американцами, что создает плацдарм для удара по Ирану. По берегам Евфрата размещены американские подразделения с инфраструктурой, ПВО и базами. Для Ирана это была крайне опасная ситуация», — пояснил журналист в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой.
В то же время появились новые подробности о сделке ХАМАС и Израиля. Телеканал Asharq со ссылкой на свой источник объявил, что суннитское движение может отказаться от освобождения новой группы заложников, которое намечено на 30 января.

Как сообщают argumenti.ru, ХАМАС может принять такое решение, если Израиль продолжить мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

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Песков: подтверждено, что на борту разбившегося в США лайнера были граждане РФ
30 января 2025, 13:49

Фото: istockphoto/yulenochekk

На борту потерпевшего крушение лайнера в США находились россияне. Как заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, эта информация подтверждается.
«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», — сказал Песков на брифинге.
Перед этим стало известно, что при крушении самолета Bombardier CRJ700 погибла фигуристка Инна Волянская. Спортсменка выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Как отметила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, все произошедшее — «это ужас».

Ранее военный летчик объяснил, почему гражданское и военное воздушные суда столкнулись в США. Читайте подробнее в нашем материале.

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«Исчезновение Кадырова»: куда пропал глава Чечни
Чеченский министр Дудаев опроверг информацию о пропаже Кадырова
30 января 2025, 11:18

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил отсутствие главы Чечни Рамзана Кадырова в информационном поле тем, что он находится в отпуске с 13 января.
«Мы на самом деле привыкли к подобным вбросам. Глава республики Рамзан Ахматович активно приступил к выполнению своей деятельности — держит все вопросы на личном контроле. Эти аспекты его работы из открытой официальной части публикуются на интернет-платформах и транслируется в эфире радио и телевидения», — заявил Дудаев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Однако, по его словам, провокаторы пытаются ввести в заблуждение публику.

Он также отметил, что только после новогодних праздников Кадыров опубликовал более 40 заявлений в Telegram-канале и посетил несколько мероприятий.

При этом он отметил, что с 13 января глава Чечни находится в официальном отпуске, а некоторые ресурсы намеренно создают негативный информационный фон о пропаже Кадырова на протяжении последних двух недель.

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На Западе забили тревогу из-за плана НАТО
Профессор Дизен: НАТО хочет перебросить военных США к северным границам России
30 января 2025, 08:13

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Страны Скандинавии и Финляндия активно создают условия для переброски войск США к границам РФ. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье, которая опубликована в социальной сети X.
Профессор пояснил, что ключевой задачей альянса на Севере является создание угроз России за счет усиления присутствия войск НАТО в Северном Ледовитом океане и в Балтийском море. По словам Дизена, обе акватории хотят превратить во «внутренние озера» военного блока.

Он подчеркнул, что подобными действиями Скандинавия буквально сдает свою независимость Америке.

«Это подготовит почву для Северной войны 2.0», — заключил профессор.

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#война
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В США ожидают депортации более 1000 человек с гражданством СССР и Югославии
30 января 2025, 07:12

Фото: iStock/rarrarorro

На 24 ноября 2024 года в США было зарегистрировано 1 445 549 приказов о депортации иностранцев, не находящихся под арестом иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Об этом пишет РИА Новости.
Среди ожидающих депортации оказались 337 граждан СССР, 845 человек с паспортами Югославии и 254 гражданина Чехословакии.

Данные были предоставлены ICE в ответ на запрос телеканала Fox News. Президент Дональд Трамп в своей первой речи пообещал принять меры против нелегальной миграции, а также объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе страны.

Администрация президента США Дональда Трампа частично смягчила указ о приостановке программ помощи другим странам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Шольц поблагодарил США за «спасение Германии» от нацизма, не упомянув РФ
Канцлер ФРГ Шольц: США освободили Германию и помогли ей стать демократией
30 января 2025, 00:06

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Соединенные Штаты освободили Германию и помогли ей восстановить демократию. Его слова приводит газета Esslinger Zeitung.
«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — объявил Шольц.
Политик выразил благодарность США за их роль в этом процессе, объясняя, что «именно поэтому» он критикует действия Илона Маска. Его поддержка правых политиков Германии возмущает канцлера ФРГ. Ранее он уже называл такое поведение американского предпринимателя отвратительным фактом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, предлагала канцлеру начать с самоосуждения и прекратить поддерживать киевский режим.

Высказывания немецкого лидера про демократию и свободу звучат неубедительно на фоне текущей политической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине. Также известно, что США приостановили военную и экономическую поддержку Киева после указа Трампа.

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В Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине
Белый дом: заморозка финансирования останется после отмены меморандума ОМВ
29 января 2025, 23:24

Фото: iStock/Vacclav

В Белом доме объявили, что аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США, касающегося приостановки финансирования некоторых федеральных программ, не означает полное снятие ограничений.
Решение по меморандуму было принято для устранения путаницы, возникшей после ряда судебных разбирательств.

«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB», — подчеркнула пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа на брифинге.
Аннулированный меморандум М-25-13 предусматривал временную заморозку финансирования программ, подпадающих под действие указов президента Дональда Трампа. Среди них — помощь Украине и другим странам. Меморандум также касался пересмотра внешней помощи, отказа от части экологических инициатив и прекращения поддержки программ по гендерной идеологии.

Ранее в среду ряд СМИ сообщил, что администрация Трампа отменила меморандум. Некоторые источники интерпретировали новость как полную отмену заморозки финансирования. Это не так. Запрет на финансирование программ, противоречащих политике президента США, будет строго исполняться.

Также сообщалось, что Трамп смягчил указ о приостановке помощи другим странам.

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Володин предложил отправить Байдена на электрический стул за покушение на Путина

В Финляндии сделали заявление по поводу открытия границы с РФ
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#заморозки
#финансирование
#запрет
#ограничения
#социальные
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В Финляндии сделали заявление по поводу открытия границы с РФ
29 января 2025, 18:59

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Открытие российско-финской границы, которую Хельсинки закрыл в одностороннем порядке, полностью зависит от действий РФ. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб, его слова передало агентство РИА Новости.
«Пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится», — обратил внимание Александр Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что пока не появится такая уверенность, открыть российско-финскую границу будет тяжело. Стубб добавил, что «мяч в руках россиян».

Напомним, что Финляндия стала закрывать пограничные пропускные пункты на восточной границе с ноября 2023 года. Причиной этого был назван неконтролируемый поток беженцев в страну. В апреле 2024 года пограничные переходы собирались открыть, но этого так и не произошло.

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Володин предложил отправить Байдена на электрический стул за покушение на Путина
29 января 2025, 16:58

Фото: iStock/AlexLMX

Бывшему президенту США Джо Байдену может грозить электрический студ после слов журналиста Такера Карлсона о покушении на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит РИА Новости.
Председатель нижней палаты парламента указал на то, что планы администрации Байдена о совершении покушения на Путина являются преступлением. И, чтобы доказать демократичность США, он призвал отправить экс-президента вместе с бывшим госсекретарём Энтони Блинкеном на электрический стул.

Володин также добавил, что в случае, если нынешние власти не станут расследовать это дело, то им следует замолчать и не учить других.

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал о планах администрации экс-главы США организовать покушение на Путина. Также выяснилось, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен продвигал идеи настоящей войны . При этом Карлсон не привёл деталей и аргументов.

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