Шольц поблагодарил США за «спасение Германии» от нацизма, не упомянув РФ

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал к тщательному расследованию заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась организовать покушение на президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.