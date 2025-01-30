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Шольц поблагодарил США за «спасение Германии» от нацизма, не упомянув РФ

Канцлер ФРГ Шольц: США освободили Германию и помогли ей стать демократией
Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Соединенные Штаты освободили Германию и помогли ей восстановить демократию. Его слова приводит газета Esslinger Zeitung.
«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — объявил Шольц.
Политик выразил благодарность США за их роль в этом процессе, объясняя, что «именно поэтому» он критикует действия Илона Маска. Его поддержка правых политиков Германии возмущает канцлера ФРГ. Ранее он уже называл такое поведение американского предпринимателя отвратительным фактом.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, предлагала канцлеру начать с самоосуждения и прекратить поддерживать киевский режим.

Высказывания немецкого лидера про демократию и свободу звучат неубедительно на фоне текущей политической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине. Также известно, что США приостановили военную и экономическую поддержку Киева после указа Трампа.

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В Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине
Белый дом: заморозка финансирования останется после отмены меморандума ОМВ
29 января 2025, 23:24

Фото: iStock/Vacclav

В Белом доме объявили, что аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США, касающегося приостановки финансирования некоторых федеральных программ, не означает полное снятие ограничений.
Решение по меморандуму было принято для устранения путаницы, возникшей после ряда судебных разбирательств.

«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB», — подчеркнула пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа на брифинге.
Аннулированный меморандум М-25-13 предусматривал временную заморозку финансирования программ, подпадающих под действие указов президента Дональда Трампа. Среди них — помощь Украине и другим странам. Меморандум также касался пересмотра внешней помощи, отказа от части экологических инициатив и прекращения поддержки программ по гендерной идеологии.

Ранее в среду ряд СМИ сообщил, что администрация Трампа отменила меморандум. Некоторые источники интерпретировали новость как полную отмену заморозки финансирования. Это не так. Запрет на финансирование программ, противоречащих политике президента США, будет строго исполняться.

Также сообщалось, что Трамп смягчил указ о приостановке помощи другим странам.

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Володин предложил отправить Байдена на электрический стул за покушение на Путина

В Финляндии сделали заявление по поводу открытия границы с РФ
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В Финляндии сделали заявление по поводу открытия границы с РФ
29 января 2025, 18:59

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Открытие российско-финской границы, которую Хельсинки закрыл в одностороннем порядке, полностью зависит от действий РФ. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб, его слова передало агентство РИА Новости.
«Пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится», — обратил внимание Александр Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что пока не появится такая уверенность, открыть российско-финскую границу будет тяжело. Стубб добавил, что «мяч в руках россиян».

Напомним, что Финляндия стала закрывать пограничные пропускные пункты на восточной границе с ноября 2023 года. Причиной этого был назван неконтролируемый поток беженцев в страну. В апреле 2024 года пограничные переходы собирались открыть, но этого так и не произошло.

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Володин предложил отправить Байдена на электрический стул за покушение на Путина
29 января 2025, 16:58

Фото: iStock/AlexLMX

Бывшему президенту США Джо Байдену может грозить электрический студ после слов журналиста Такера Карлсона о покушении на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит РИА Новости.
Председатель нижней палаты парламента указал на то, что планы администрации Байдена о совершении покушения на Путина являются преступлением. И, чтобы доказать демократичность США, он призвал отправить экс-президента вместе с бывшим госсекретарём Энтони Блинкеном на электрический стул.

Володин также добавил, что в случае, если нынешние власти не станут расследовать это дело, то им следует замолчать и не учить других.

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал о планах администрации экс-главы США организовать покушение на Путина. Также выяснилось, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен продвигал идеи настоящей войны . При этом Карлсон не привёл деталей и аргументов.

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США приостановили военную и экономическую поддержку Украины после указа Трампа
29 января 2025, 12:47

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Приостановка США помощи другим государствам привела к прекращению военной и экономической поддержки Украины. Об этом сообщает газета Washington Post.
21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления какой-либо помощи другим странам. В это время будет проведена оценка соответствия программ поддержки внешней политике США.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что приостановка Вашингтоном помощи, скорее всего, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского оружия. Впрочем, как указало издание, это Штаты были не единственным источником получения вооружения для этих государств.

В среду стало известно, что указ Трампа, по всей видимости, коснулся не только военного финансирования, но и экономической помощи Украине. Однако неназванный украинский чиновник отметил, что бюджетная помощь продолжает поступать.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал партийных чиновников за аморальное поведение
29 января 2025, 11:10

Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын выразил крайнее недовольство поведением ряда уездных партийных чиновников. Он упрекнул их в «аморальном» поведении, в частности, заключавшемся в распитии алкоголя.
О неприятном инциденте рассказало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Заседание секретариата в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии республики прошло 27 января. Председательствовал на нём лично глава партии государства.

В числе прочих вопросов на повестке дня стояло рассмотрение случаев «грубого нарушения партийной дисциплины». Отмечалось, что поводом стали случаи злоупотребления своими полномочиям со стороны тех, кто считает себя «на особом положении».

В частности, партия обсудила ситуацию в уезде Онхчон города Нампхо. Проведённый там пленум был не только плохо организован и проведён формально. После его окончания участники заседания (около 40 человек) отправились в местное кафе, где их «угощали выпивкой».

В своей речи Ким Чен Ын усмотрел в случившемся признаки «морального разложения».

«Раньше в истории нашей партии не было такого бесчинства», — сказал лидер Северной Кореи.

Он также заверил, что государство Трудовая партия Кореи будут всеми силами бороться с малейшими признаками «внутрипартийного разложения»

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NYT: Трамп смягчил указ о приостановке помощи другим странам
29 января 2025, 10:55

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа частично смягчила указ о приостановке программ помощи другим странам. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на служебную записку, написанную госсекретарем США Марко Рубио.
«Администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ американской внешней помощи, сделав новые исключения для того, что она назвала "жизненно необходимой гуманитарной помощью"», — говорится в статье.

Отмечается, что такие программы надо продолжить или возобновить, если они были приостановлены. Речь идет о помощи, которая включает в себя предоставление жизненно важных лекарств, медицинских услуг, питания, а также оказание содействия в достижении базового уровня жизни.

При этом в список не вошла помощь в проведении абортов, операции для трансгендеров и любая другая, не являющаяся жизненно необходимой.

Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Согласно распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство программ будут заморожены на 90 дней.

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Минэкологии помогло жителям Ленинского округа восстановить доступ к реке
29 января 2025, 10:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Сотрудники Минэкологии Московской области выехали на проверку в Ленинский городской округ. Поводом стала жалоба жителей деревни Дальние Прудищи, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Жители рассказали о нарушении в ходе строительных работ со стороны владельца земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства. В ходе осмотра территории специалисты выявили признаки ограничения доступа к водному объекту общего пользования – реки Людовна. Это прямое нарушение требований Водного кодекса России», – говорится в сообщении.
Обладателю участка, по границам которого возведено ограждение, объявили предостережение. Забор гражданин уже демонтировал.

Ранее такое же предостережение пришлось объявить владельцу участка в селе Лобаново городского округа Домодедово. Тот возвёл понтонные сооружения в акватории озера Чёрное без разрешения на пользование водным объектом.

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Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина
Володин: покушение США на Путина могло бы привести к ядерной войне
29 января 2025, 08:33

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал к тщательному расследованию заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась организовать покушение на президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Карлсон, известный своим критическим подходом к политике США, сделал это заявление, не предоставив никаких конкретных деталей или доказательств. Он охарактеризовал предполагаемые действия администрации Байдена как «безумие» и отметил, что само обсуждение таких вопросов является преступлением.

Володин подчеркнул, что подготовка покушения на Путина представляет собой серьезную угрозу глобальной безопасности и может привести к эскалации конфликта, включая риск ядерной войны. Он добавил, что для международных институтов это должно стать основанием для разбирательства, и призвал привлечь к ответственности Джо Байдена и бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Конфликт в ДР Конго грозит дефицитом материалов для электроники во всем мире
«Взгляд»: конфликт в ДР Конго угрожает производству электроники во всем мире
29 января 2025, 04:55

Фото: iStock/Gerhard Pettersson

Вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго на фоне объявления войны со стороны Руанды угрожает производству материалов для электроники во всем мире. Этим поделились в издании «Взгляд».
«Есть вероятность, что тутси могут опять двинуться от Великих озер вглубь ДР Конго, по дороге конфискуя колтановые месторождения, золотые шахты и алмазные копи», — сообщают в газете.

На сегодняшний день в Конго находится порядка 80% мировых залежей колтана. Именно этот материал необходим для производства электроники во всем мире, а именно мобильных телефонов и компьютеров. На фоне этого в издании отмечают, что сейчас все мировые производители электроники следят за происходящими событиями в Африке затаив дыхание.

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