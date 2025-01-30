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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Соединенные Штаты освободили Германию и помогли ей восстановить демократию. Его слова приводит газета Esslinger Zeitung.
«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — объявил Шольц.Политик выразил благодарность США за их роль в этом процессе, объясняя, что «именно поэтому» он критикует действия Илона Маска. Его поддержка правых политиков Германии возмущает канцлера ФРГ. Ранее он уже называл такое поведение американского предпринимателя отвратительным фактом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, предлагала канцлеру начать с самоосуждения и прекратить поддерживать киевский режим.
Высказывания немецкого лидера про демократию и свободу звучат неубедительно на фоне текущей политической ситуации.
Ранее сообщалось, что в Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине. Также известно, что США приостановили военную и экономическую поддержку Киева после указа Трампа.
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