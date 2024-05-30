Байден тайно одобрил удары ВСУ американским оружием внутри России

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден тайно разрешил Вооруженным силам Украины совершать атаки американским оружием внутри России. Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственный источник.
В публикации указано, что американский лидер позволил военным ВСУ совершать атаки вблизи границ Харьковской области.
Он добавил, что позиция Белого дома по поводу нанесения ВСУ ударов вглубь пределов РФ «не претерпела изменений».
Ранее в США восхитились новейшим российским оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар», — рассказал собеседник издания.
Он добавил, что позиция Белого дома по поводу нанесения ВСУ ударов вглубь пределов РФ «не претерпела изменений».
Ранее в США восхитились новейшим российским оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак