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Байден тайно одобрил удары ВСУ американским оружием внутри России

Politico: Байден тайно разрешил ВСУ бить по территории Росии
30 мая 2024, 23:37
Фото: РИА Новости / Стрингер

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединённых Штатов Джо Байден тайно разрешил Вооруженным силам Украины совершать атаки американским оружием внутри России. Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственный источник.
В публикации указано, что американский лидер позволил военным ВСУ совершать атаки вблизи границ Харьковской области.

«Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар», — рассказал собеседник издания.


Он добавил, что позиция Белого дома по поводу нанесения ВСУ ударов вглубь пределов РФ «не претерпела изменений».

Ранее в США восхитились новейшим российским оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сенатор Бондарев усомнился в необходимости выстраивать диалог с Зеленским
30 мая 2024, 20:51

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Первый замкомитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что российской стороне вряд ли нужно выстраивать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его нелегитимности.
Он также высказал мнение о том, что «формула мира» Зеленского, наработки которой он намерен передать Москве после саммита в Швейцарии, является попыткой навязать свои правила.

«Вряд ли нужно выстраивать диалог с нелегитимным представителем Украины. Кроме того, Россия высказала свою позицию относительно предстоящего саммита в Швейцарии: без участия России это мероприятие не будет иметь какой-либо правовой силы и значения», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бондарев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что то, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук отказался исполнять обязанности президента, а лидером Украины остался Владимир Зеленский, стоит рассматривать как захват власти.

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#россия
#мнение
#владимир зеленский
#украина
#президент
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Путин вручил Стивену Сигалу государственную награду в Кремле
Путин в Кремле вручил Стивену Сигалу орден Дружбы
30 мая 2024, 20:18

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала, американского актера и продюсера, который также является спецпредставителем МИД России.
Как сообщает ТАСС, Путин вручил Сигалу орден Дружбы на церемонии, состоявшейся 30 мая в Екатерининском зале Кремля.

В указе, подписанном президентом, подчеркивается, что Сигал внес значительный вклад в развитие международного культурного и гуманитарного сотрудничества.

В мае Сигал присутствовал на инаугурации Путина в качестве гостя. Также он был приглашен на церемонию вступления Путина в должность президента в 2018 году.

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#деньги
#развитие
#путин
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Адвокат Полещук назвал опасность получения наследства
Адвокат Полещук заявил о возможности получения долгов по наследству
30 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew

Адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук заявил, что в наследство можно получить не только деньги и имущество, но и задолженности.
«По общему правилу, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Долги входят в состав наследственного имущества. День смерти человека является днём открытия наследства. Если наследников несколько, они отвечают по долгам солидарно», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что скандально известная блогер Елена Блиновская задолжала намного большие суммы, чем 140 млн рублей. Поэтому, считает эксперт, уплата 140 млн рублей не спасёт Блиновскую от уголовного дела.

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#имущество
#права
#юрист
#долги
#право
#законопроект
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Милонов призвал запретить женщинам появляться на публике без нижнего белья
30 мая 2024, 18:58

Фото: istockphoto/igorphoto

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести законодательный запрет находиться на публике женщинам без нижнего белья. Он рассказал, что планирует разработать правила нахождения на улице.
На такую инициативу парламентария натолкнуло недовольство вызывающим внешним видом некоторых граждан. По его мнению, нескромная одежда может оскорблять чувства других людей на улице. Его слова приводятся в телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Лето, жара, и опять это голопузое жлобье с вываливающимися телесами, нависающими над трусами и плавками, шлепающее во вьетнамках по нашим городам», — эмоционально и нелицеприятно высказался Милонов.

По его мнению, нахождение женщин в публичных местах без нижнего белья может не совпадать с нравственными и эстетическими предпочтениями общества. Именно поэтому в общественных местах следует одеваться прилично.

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#жара
#лето
#одежда
#женщины
#депутат
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Лепехин: «Зенит» доказал, что он лучший
30 мая 2024, 18:43

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепехин высказал мнение о том, что команда доказала свою силу и мощь, победив в РПЛ.
При этом он выразил надежду на то, что «Зенит» извлечёт уроки из всех своих допущенных ошибок.

«Зенит», победив в чемпионате, доказал, что остаётся лучшей командой страны. И в этом составе «Зенит» способен и должен брать титул в следующем сезоне. Даже необязательно усиливаться. Лишь бы команда не ослабла — тогда она останется фаворитом. Должны собраться и понять, что нельзя «отпускать вожжи». Чемпионство может улететь в течение одно-двух туров», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лепехин.

Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

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#спорт
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#рпл
#футбол
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Правительство Словении приняло решение о признании независимости Палестины
30 мая 2024, 18:39

Фото: istockphoto/zefart

Правительство Словении в четверг, 30 мая, приняло решение о признании Палестины в качестве независимого государства. В Национальное собрание (парламент Словении - прим. ред.) направлено обращение с просьбой утвердить это решение.
Комментируя данное решение словенского правительства, премьер-министр страны Роберт Голоб указал, что весь мир должен двигаться по пути мирного решения любых конфликтов и противоречий, передаёт информационное агентство Associated Press. А единственный путь к миру, по словам главы кабинета министров, это сосуществование двух независимых государств — палестинского и израильского. Голуб также подчеркнул, что это решение ни в коем случае не направлено против Израиля.

Если Национальное собрание утвердит решение правительства, что, скорее всего, произойдёт, то Словения станет десятым государством, признавшим независимость Палестины. Ранее на этой неделе это сделали Испания, Ирландия и Норвегия. Такой шаг вызвал резкое неодобрение и критику со стороны Израиля.

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#страны
#министр
#мир
#словения
#палестина
#израиль
#парламент
#правительство
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Озвучены основные причины неадекватного поведения людей в соцсетях
Психолог Дугенцова заявила о потребности людей выплеснуть агрессию
30 мая 2024, 18:33

Фото: iStock/mokee81

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что неадекватное поведение некоторых людей в чатах и соцсетях может быть объяснено потребностью в выбросе агрессии.
«Если войти в диалог с агрессивным человеком, то у него задача одна – выплеснуть на вас или на группу людей агрессию. Это его задача. Тут можно только пожалеть человека и ни в коем случае не писать ему об этом – смысла в этом нет», – отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Она добавила, что в повседневной жизни такие «хейтеры» могут быть весьма спокойными и не выражать недовольств, компенсируя выброс агрессии в интернете.

А психолог Мария Макаренко рассказала, как работать со стрессом и тревожностью. По её словам, чтобы справиться с этими состояниями, нужно привести в порядок тело, мышление, а также научиться принимать решение и действовать.

«Если человек боится выступлений, потому что не умеет громко и четко говорить, то он может научиться этому. Записаться на курсы ораторского искусства. Как только человек примет решение менять свою жизнь и начнёт делать шаги в этом направлении, стресс начнёт отступать», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Ранее Дарья Дугенцова заявляла, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.

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#психолог
#жизнь
#человек
#стресс
#интернет
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На Украине отказались от «экономического бронирования»
РБК-Украина: украинские власти отказались от «экономического бронирования»
30 мая 2024, 18:09

Фото: istockphoto/RL Photography

Украинские власти отказались от так называемого экономического бронирования, которое предполагает освобождение от воинской службы тех, кто имеет определенный уровень зарплаты и платит определенный налог. Об этом сообщило издание РБК-Украина, ссылаясь на источники в администрации бывшего президента Украины Владимира Зеленского.
Обсуждение идеи «экономического бронирования» началось на Украине еще весной, когда приняли закон о мобилизации. По информации журналистов, инициатива не понравилась Генштабу ВСУ из-за опасений, что освобождение граждан от службы из-за их высокого дохода, общество воспримет, как несправедливое и это приведет к падению морального духа в ВСУ.

Освободить предлагалось тех, кто получал от 35 тысяч гривен (около $850). Предполагалось, что деньги от «экономического бронирования» были бы направлены на различные нужды ВСУ.

Украинские власти хотели собрать таким образом 200 миллиардов гривен или пять миллиардов долларов. Однако вместо этого они хотят повысить налоги, а именно, военный сбор и налог на добавочную стоимость.

Ранее ряд изданий Украины сообщал о том, что скоро власти страны объявят о налоговой реформе. Ее необходимость объяснялась также ожидаемым сокращением западной финансовой помощи.

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#украина
#экономика
#мобилизация
#армия
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Reuters: Макрон убедил Трюдо разрешить Airbus покупать российский титан
30 мая 2024, 17:55

Фото: сайт Кремля

Французская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus добилась разрешения закупать российский титан для производственных целей. Это стало возможным благодаря вмешательству президента Франции Эммануэля Макрона.
Французский лидер сумел убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо смягчить санкции в отношении Airbus в отношении титана из России, сообщает информационное агентство Reuters. Переговоры по этому поводу прошли в марте нынешнего года, сообщают источники агентства.

По их словам, свою просьбу Макрон высказал тогда в ходе телефонного разговора с Трюдо — через несколько недель после того, как Канада наперекор союзникам ввела соответствующие ограничения. В результате правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать российский титан на предприятиях, расположенных в стране, несмотря на введенные ранее санкции. По словам источников, Макрон приложил в этом направлении значительные усилия, включая дипломатическое и экономическое давление.

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#переговоры
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