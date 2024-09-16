Формирование Еврокомиссии отложили на неопределенное время

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не может определить состав своего будущего кабинета, пишет РИА Новости.
Уточняется, что его необходимо было представить еще 11 сентября, но теперь срок перенесен на 17 число. Известно, что есть сложности, связанные с утверждением еврокомиссаров, что и стало камнем преткновения.
Урсула фон дер Ляйен хотела, чтобы от каждой страны были представители обоих полов — мужчина и женщина.
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Урсула фон дер Ляйен хотела, чтобы от каждой страны были представители обоих полов — мужчина и женщина.
«Попросила каждого европейского лидера назвать двух кандидатов. И получила в ответ жесты со средним пальцем», — прокомментировал один из чиновников Европы.Ранее сообщалось, что в Евросоюзе выступили за трехгодовалую заморозку зарубежных активов России.
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Никита Кротов