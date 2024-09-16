Токаев заявил о невозможности победить Россию в военном отношении

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В военном отношении Россия непобедима, а продолжение конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего мира. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане. Об этом пишет zakon.kz.
«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — заявил Токаев.
По его словам, шанс на достижения перемирия был упущен еще в 2022 году на переговорах в Стамбуле, однако Токаев считает, что возможность добиться мира еще существует.
Лидер Казахстана также сказал, что считает мирный план Китая и Бразилии заслуживающим поддержки. Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения огня, а уже после этого начать обсуждать территориальные вопросы.
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Элина Позднякова