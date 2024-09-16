Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает, что Запад разрешит ему бить вглубь России. На этом и основан его «план победы», сказал в эфире телемарафона Украины советник президентского офиса Сергей Лещенко.
Он отметил, что предположения по содержанию плана, освещенные западными журналистами, являются не более чем спекуляциями. Так, обозреватели немецкого Bild утверждали, что киевский режим готов к режиму прекращения огня на отдельных участках линии боевого соприкосновения.
Владимир Зеленский все чаще бросается громкими заявлениями. Недавно он утверждал, что «все идет по украинскому плану», однако никаких подробностей не сообщил. Еще одним перлом Зеленского были его слова о желании лишить россиян комфортной жизни.
С 20 мая 2024 года Зеленский является «просроченным» президентом Украины.
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Владимир Зеленский все чаще бросается громкими заявлениями. Недавно он утверждал, что «все идет по украинскому плану», однако никаких подробностей не сообщил. Еще одним перлом Зеленского были его слова о желании лишить россиян комфортной жизни.
С 20 мая 2024 года Зеленский является «просроченным» президентом Украины.
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Никита Кротов