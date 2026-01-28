Фото Путина появилось в Белом доме
На стене в Белом доме появилась фотография с исторической встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Кадр опубликовал Телеграм-канал RT.
Информацию обнародовала журналистка PBS Элизабет Ландерс. Во вторник она разместила в соцсети X пост, где показала появившееся в вестибюле Белого дома фото. Его повесили в переходе между Западным крылом и резиденцией президента США.
Снимок сделал представитель российской стороны во время августовского саммита на Аляске. Позже Путин поручил передать его американскому коллеге.
На фотографии запечатлены Дональд Трамп и Владимир Путин, позирующие для официального портрета в рамках саммита в Анкоридже. Ниже, в той же зоне Белого дома, висит другой обрамлённый снимок: на нём президент США держит за руку свою внучку.
