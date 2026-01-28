Фото Путина появилось в Белом доме

28 января 2026, 00:36

Травм повесил фото с Путиным в Белом доме

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

На стене в Белом доме появилась фотография с исторической встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Кадр опубликовал Телеграм-канал RT.