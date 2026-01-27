Племянница Трампа: у президента может быть болезнь Альцгеймера

27 января 2026, 17:53

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Племянница президента США Дональда Трампа заявила, что у американского лидера могут проявляться признаки болезни Альцгеймера. Об этом она рассказала в интервью журналу New York Magazine.