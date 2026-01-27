Племянница Трампа: у президента может быть болезнь Альцгеймера
Племянница президента США Дональда Трампа заявила, что у американского лидера могут проявляться признаки болезни Альцгеймера. Об этом она рассказала в интервью журналу New York Magazine.
По словам Мэри Трамп, такие предположения у неё возникли из-за выражения лица президента и его поведения, которые, как она утверждает, напоминают её отца — брата Дональда Трампа. Она описала это состояние как «олень, застывший в свете фар», отметив, что иногда у президента создаётся впечатление дезориентации во времени и пространстве.
Родственница американского лидера также напомнила, что отец Дональда Трампа, предприниматель Фред Трамп, в последние годы жизни страдал болезнью Альцгеймера и скончался в возрасте 93 лет.
Официальных подтверждений проблем со здоровьем у президента США нет. Сам Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что чувствует себя хорошо и регулярно проходит медицинские обследования.
