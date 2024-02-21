Fox News: Трамп назвал Россию военной машиной, победившей Гитлера и Наполеона

Фото: сайт Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп назвал Россию «военной машиной», которая победила Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Это заявление политик сделал в интервью для телеканала Fox News, комментируя противостояние РФ и европейских стран.
Бывший президент напомнил, что Россия крупнее стран Европы, и снова призвал последние увеличить свои расходы на оборону. Сейчас разница Евросоюза и США по данному показателю составляет 150 миллиардов долларов.
Трамп считает, что при отказе партнеров США увеличить расходы на помощь Украине и поднять их до уровня, оказываемого Америкой, интересы Штатов должны стоять на первом месте.
«У нас нет никого, кого они уважали бы, они при этом они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов - и они сделают это», — заявлял ранее экс-президент в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Кроме того, самый вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии в очередной раз раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена, заявив, что последний «разрушает Америку». По словам Трампа, созданная Байденом коррумпированная система правосудия и неконтролируемый наплыв мигрантов, пересекающих мексиканскую границу, превратили Соединенные Штаты в страну третьего мира
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Трамп считает, что при отказе партнеров США увеличить расходы на помощь Украине и поднять их до уровня, оказываемого Америкой, интересы Штатов должны стоять на первом месте.
Кроме того, самый вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии в очередной раз раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена, заявив, что последний «разрушает Америку». По словам Трампа, созданная Байденом коррумпированная система правосудия и неконтролируемый наплыв мигрантов, пересекающих мексиканскую границу, превратили Соединенные Штаты в страну третьего мира
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Артем Путинцев