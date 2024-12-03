Fox News: Трамп предупредил Трюдо о возможности сделать Канаду 51-м штатом США

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Если экономика Канады не выдерживает новых тарифов, возможно, стране стоит стать 51-м штатом США. Об этом на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил вновь избранный президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, присутствовавшие при разговоре. В публикации утверждается, что Трамп сообщил главе канадского правительства, что введёт ввозные пошлины в размере 25% на все товары из Канады после своей инаугурации в том случае, если Оттава не сумеет решить проблему нелегальной миграции.
По данным источников, бывший и будущий американский президент заявил Трюдо, что Канада «подвела» соседнюю страну, позволив большому количеству наркотиков и нелегальных мигрантов пересекать границу. Кроме того, Трамп напомнил о дефиците торгового баланса двух стран в размере около 100 миллиардов долларов, который следовало бы уменьшить.
Когда премьер сказал, что ввозные пошлины в 25% разрушат канадскую экономику, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, а самому Трюдо — его губернатором. Эти слова вызвали нервный смех у представителей канадской делегации, сообщают источники.
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По данным источников, бывший и будущий американский президент заявил Трюдо, что Канада «подвела» соседнюю страну, позволив большому количеству наркотиков и нелегальных мигрантов пересекать границу. Кроме того, Трамп напомнил о дефиците торгового баланса двух стран в размере около 100 миллиардов долларов, который следовало бы уменьшить.
Когда премьер сказал, что ввозные пошлины в 25% разрушат канадскую экономику, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, а самому Трюдо — его губернатором. Эти слова вызвали нервный смех у представителей канадской делегации, сообщают источники.
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Александр Бойцов