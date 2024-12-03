США обсудили с Украиной военную помощь и применение «Орешника» Россией

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым. В ходе беседы обсуждались текущая ситуация на поле боя, включая пуск «Орешника» и потенциальную угрозу от него, и вопросы военной помощи Украине.
Американская сторона подтвердила намерение нарастить поставки вооружений для поддержки украинских войск. В рамках обсуждения была поднята тема использования Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении, передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что это оружие было применено в ответ на атаки на российские объекты в Брянской и Курской областях, которые, по словам Путина, были осуществлены с использованием американских и британских ракет.
Удар «Орешником» был нанесен по заводу «Южмаш» в Днепре, связанному с оборонно-промышленным комплексом Украины. В конце ноября выяснили, что Украина перенесла Раду в другое место из-за страха перед «Орешником».
Известно, что по мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина избранный президент США Дональд Трамп и его команда должны настоять на срочной отставке Владимира Зеленского после российского удара ракетой «Орешник».
Также «Радио 1» ранее сообщало, что в сети появился канал с эксклюзивами из Кремля.
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что это оружие было применено в ответ на атаки на российские объекты в Брянской и Курской областях, которые, по словам Путина, были осуществлены с использованием американских и британских ракет.
Удар «Орешником» был нанесен по заводу «Южмаш» в Днепре, связанному с оборонно-промышленным комплексом Украины. В конце ноября выяснили, что Украина перенесла Раду в другое место из-за страха перед «Орешником».
Известно, что по мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина избранный президент США Дональд Трамп и его команда должны настоять на срочной отставке Владимира Зеленского после российского удара ракетой «Орешник».
Также «Радио 1» ранее сообщало, что в сети появился канал с эксклюзивами из Кремля.
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Мария Моисеева