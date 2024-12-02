Трампа возмутило злоупотребление властью Байденом

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Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Джо Байден, помиловав собственного сына по двум уголовным делами, злоупотребил властью.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам.
Он говорит об участниках штурма Капитолия 6 января 2021 года. По мнению Трампа многие из них рассматриваются в качестве политзаключенных.
Дональд Трамп-младший также прокомментировал, что решение Байдена.
По его словам, действующий президент США не торопился с принятием данного решения, пока оно могло отрицательно сказаться для демократов на выборах.
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«Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, "заложников" 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Он говорит об участниках штурма Капитолия 6 января 2021 года. По мнению Трампа многие из них рассматриваются в качестве политзаключенных.
Дональд Трамп-младший также прокомментировал, что решение Байдена.
«Все знали, что он сделает это», — написал Трамп-младший на своей странице в соцсети Х.
По его словам, действующий президент США не торопился с принятием данного решения, пока оно могло отрицательно сказаться для демократов на выборах.
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Элина Позднякова