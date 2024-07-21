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США взваливают на себя всё новые и новые обязательства перед Украиной. Это делает всё более вероятным военное столкновение с Россией, которое наверняка повлечёт за собой катастрофические последствия.
Об этом пишут обозреватели издание Fox News. Авторы публикации указывают, что Пентагон не имеет жизнеспособной долгосрочной стратегии для победы в таком конфликте, как, впрочем, до сих пор нет его и в украинском.
Москва уже неоднократно заявляла, что не представляла и не собирается представлять никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает исключительно свои интересы.
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«Ни США, ни НАТО не обладают достаточным промышленным потенциалом для затяжной войны с Россией, не говоря уже о войне на два фронта с ней и с Китаем одновременно», — пишут авторы материала.
Москва уже неоднократно заявляла, что не представляла и не собирается представлять никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает исключительно свои интересы.
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Александр Бойцов