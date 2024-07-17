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Лавров: конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием

17 июля 2024, 23:04
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Разрешение украинского конфликта должно обязательно учитывать реалии на земле, но он закончился, Западу нужно перестать накачивать Киев оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США. При этом вопрос новых регионов, вошедших в состав РФ благодаря референдумам, не обсуждается, добавил министр.
«Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни», – пояснил глава МИД.
Касательно новых регионов Лавров отметил, что Россия при любых обстоятельствах не может оставить людей.


«Там еще не все территории освобождены. Но мы не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию под гнетом режима, который истребляет всё русское», – заключил министр.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что у России и США были неафишировавшиеся контакты «второго трека» через политологов, по которым обсуждались вопросы конфликта на Украине.

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Погрузили в ад: кадры уничтожения американской САУ М109 «Паладин» «Ланцетом»
Mash показал кадры уничтожения американской САУ М109 «Паладин» «Ланцетом»
17 июля 2024, 19:46

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные уничтожили американскую самоходку М109 «Паладин» при помощи барражирующего боеприпаса ВС РФ «Ланцет» в зоне спецоперации. Уникальные кадры опубликовал Telegram-канал Mash. Как сообщили журналисты, все произошло под Херсоном.
«Процесс погружения штатовской самоходки в ад — на видео. Для справки: М109 без боекомплекта стоит около 20 миллионов рублей», — говорится в публикации.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о двух пострадавших в Любимовке после атаки со стороны украинских неонацистов.
Российская спецоперация на Украине продолжается. ВС РФ уничтожают радикалов ВСУ. Противник в ответ бьет по мирным жителям.

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Смирнов: при атаке БПЛА в Курской области пострадали женщина с мужчиной
17 июля 2024, 19:25

Фото: istockphoto/seregalsv

Два человека пострадали при атаке беспилотников со стороны ВСУ в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«Во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Любимовка Кореневского района ранена местная жительница. Ее доставили в Курскую областную больницу для обследования и лечения», — говорится в публикации.

Перед этим Смирнов сообщал об атаке в Новоивановке. Украинские неонацисты сбросили взрывное устройство на машину, пострадал водитель, которому оказали помощь на месте. Кроме того, сообщалось, что пострадал один спасатель после атаки в Теткино.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима.

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#россия
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#курская область
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Медведев посетил военный полигон под Воронежем и обсудил доукомплектование ВС РФ
17 июля 2024, 19:06

Фото: istockphoto/seregalsv

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведем посетил военный полигон Погоново в Воронежской области и провел выездное совещание, чтобы обсудить вопросы доукомплектования ВС России контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
«Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками», — написал Медведев.
Зампред Совбеза также выложил видео с кадрами своего посещения полигона, где он оценил быт солдат, а также их подготовку. Вместе с этим Медведев вручил некоторым бойцам награды и возложил цветы к мемориалу в честь павших защитников.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и то, что артист понимает причины спецоперации на Украине. Зампред СБ пригласил музыканта выступить с концертами перед бойцами ВС РФ.

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Зеленский рассказал об освобожденных в рамках последнего обмена военнопленными
Зеленский заявил, что на Украину вернулись пограничники
17 июля 2024, 18:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Информацию о возвращении на Украину 95 военнопленных из России подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале. Бывший украинский лидер, чей президентский срок истек 20 мая, поблагодарил за посредничество при обмене Объединенные Арабские Эмираты. В своем посте политик прикрепил снимки с вернувшимися украинцами.
«Это бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники», — написал Зеленский.

Ранее в Минобороны России сообщили об обмене военнопленными в формате 95 на 95. Россия продолжает спецоперацию на Украине, предпринимая шаги к урегулированию конфликта. Несмотря на заявления Зеленского о переговорах в связи с большими потерями Украины, реальных шагов к диалогу со стороны Киева нет.

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Сальдо прокомментировал публикацию о намерении Киева начать переговоры
17 июля 2024, 17:53

Фото: сайт Кремля

В газете The New York Times появилась публикация о том, что власти Киева планируют завершить боевые действия против России путём переговоров. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает появление этого материала попыткой организовать передышку, чтобы решить внутренние проблемы США.
В публикации американского издания в качестве свидетельства «мирных» намерений Киева приводятся слова Зеленского о том, что второй саммит по вопросу урегулирования на Украине должен пройти с участием России. Херсонский губернатор уверен, что Зеленский выступает здесь лишь исполнителем, неким рупором. Соединённым Штатам нужна передышка, заморозка конфликта, считает Сальдо, чтобы выиграть время и утрясти свои внутренние проблемы.

ПО словам губернатора, Зеленскому предоставляют методички из-за океана и действует он соотносясь только с пожеланиями западных кураторов, а совсем не с интересами украинского народа.

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#зеленский
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Полковник Матвийчук: Атака дронами ВСУ — попытка саботировать обмен пленными
17 июля 2024, 17:51

Фото: istockphoto / vadimrysev

Полковник Матвийчук считает, что атака дрона ВСУ перед обменом пленными не была случайностью.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались сорвать обмен пленными с помощью атаки дрона-камикадзе, который был направлен на вышку сотовой связи рядом с местом обмена. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его мнению, таким образом Украина пыталась создать «информационную бомбу» против России.

«Это не случайность. Украинская сторона постоянно пытается спровоцировать нас, распространяя недостоверную информацию. Вспомните, как они хотели обвинить Россию в уничтожении самолёта. А теперь они нанесли удар по вышке сотовой связи рядом с пунктом обмена. Возможно, они хотели помешать бывшим пленным связаться с родными и сообщить об освобождении» , — поделился Анатолий Матвийчук.

Он также отметил, что отношение к людям, прошедшим российский плен, на Украине меняется. Их подозревают в предательстве и возвращают на поле боя вскоре после освобождения.

«К пленным отношение уже другое. Их обвиняют в том, что они перешли на сторону России. И уже через неделю они опять будут на фронте», — подчеркнул полковник.

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи недалеко от места, где должен был пройти обмен пленными в Белгородской области. Но в итоге обмен не отменили.

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#украина
#всу
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На Западе забили тревогу из-за мощной российской ракеты, способной сбить F-16
Эксперт Меркурис: ВСУ считают российскую ракету Р-37 смертельно опасным оружием
17 июля 2024, 17:17

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Российские ракеты класса «воздух - воздух» Р-37 имеют дальность полёта до 300 километров и представляют серьёзную опасность для ВСУ. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
В своём блоге на YouTube он напомнил, что основными носителями этих ракет являются истребители МиГ-31, а сами украинцы признают, что Р-31 — это самая эффективная и самая опасная из ракет такого класса, с которой они сталкивались. Эксперт выразил сомнение, что F-16, появление которых на Украине Запад анонсировал в ближайшие недели, будут способны выстоять в столкновении с модернизированными МиГ-31МБ, оснащёнными новейшими радарами и ракетами Р-37.

Ранее польское издание Komputer Swiat также назвало МиГ-31МБ главной угрозой для F-16. Основной причиной этого аналитики считают превосходство российского самолёта в дальности стрельбы.

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#сво
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Появилось видео с вернувшимися из украинского плена российскими бойцами
17 июля 2024, 16:46

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Сегодня, 17 июля, произошёл обмен военнопленными с украинской стороной. Россия вернула домой 95 бойцов, находившихся в украинском плену и столько же военнопленных ВСУ было передано Киеву.
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлены первые минуты после возвращения российских военнослужащих на Родину. На кадрах можно увидеть, как они заходят в автобус, рассаживаются по местам. В автобусе бывшие военнопленные хором кричат: «Спасибо! Слава России!».

Некоторые звонят родным, чтобы сообщить, что они уже на российской земле. Бойцы передают приветы своим семьям, говорят, что скоро смогут увидеться. Один из бойцов звонит дочери и сообщает, что скоро вернётся домой, а затем благодарит всех тех, кто участвовал в освобождении его и его товарищей из плена.






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#автобус
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#плен
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Пытавшийся угнать российский самолет бывший командир ВСУ вышел под залог
Экс-командир ВСУ Червинский, хотевший угнать самолет ВКС РФ, вышел из СИЗО
17 июля 2024, 15:43

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Экс-командир ВСУ Роман Червинский, который хотел угнать самолет ВКС РФ летом 2022 года, вышел под залог. Об этом сообщили журналисты телеканала «Общественное».
«Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что бывший украинский лидер Петр Порошенко готов частично внести залог за Червинского.

В 2022 году российские силовики распространили данные, согласно которым Главное управление разведки украинского Минобороны при участии натовских спецслужб планировало угнать российские боевые самолеты. Однако контрразведка РФ получила информацию, благодаря которой ВС России ликвидировали ряд военных объектов Украины.

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#россия
#украина
#сво
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#вс рф
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