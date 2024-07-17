Лавров: конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием

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Разрешение украинского конфликта должно обязательно учитывать реалии на земле, но он закончился, Западу нужно перестать накачивать Киев оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США. При этом вопрос новых регионов, вошедших в состав РФ благодаря референдумам, не обсуждается, добавил министр.
«Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни», – пояснил глава МИД.Касательно новых регионов Лавров отметил, что Россия при любых обстоятельствах не может оставить людей.
«Там еще не все территории освобождены. Но мы не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию под гнетом режима, который истребляет всё русское», – заключил министр.Ранее Сергей Лавров сообщил, что у России и США были неафишировавшиеся контакты «второго трека» через политологов, по которым обсуждались вопросы конфликта на Украине.
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