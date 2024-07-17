Лавров: конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием

Разрешение украинского конфликта должно обязательно учитывать реалии на земле, но он закончился, Западу нужно перестать накачивать Киев оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США. При этом вопрос новых регионов, вошедших в состав РФ благодаря референдумам, не обсуждается, добавил министр.