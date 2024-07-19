Неизвестные разместили плакат антинатовского содержания возле посольства США в Москве

Фото: IStock/Yury Karamanenko
В Москве на Новинском бульваре возле посольства США разместили плакат с антиамериканским содержанием. Об этом сообщает РИА Новости.
Плакат выполнен в карикатурном стиле. На нем нарисован лежащий мужчина в форме, изображающий НАТО. К нему подсоединено несколько «реанимирующих» капельниц, выполненных в цвет флагов различных стран, в которых начинались конфликты по причине действий США. Среди них есть и флаг Украины.
Внизу на изображении красуется надпись на английском языке, поздравляющая американских дипломатов с Днем независимости США. Причем частица «не» в надписи перечеркнута.
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