FP: На Украине ущемляют права русскоязычного населения

Фото: iStock/booblik_uk
На Украине продолжает нарастать градус ущемления прав русскоязычного населения, об этом заявил профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в своей статье, который опубликовал Foreign Policy.
Как отметил автор статьи, русскоязычное население на Украине не признаётся коренным. В том числе русских там отказываются причислять даже к меньшинствам, что противоречит 10 статье украинской Конституции.
В то же время, Петро отметил, что процесс украинцев, которые считают украинцев и русских одним народом, резко снизился в последнее время. Русскоговорящее население, проживающее на территории Украины, подвергается преследованиям и дискриминации.
МВД: Предварительно, семье военного из Батайска угрожали с Украины
«Лавочка закрыта»: В декабре США отправят Украине последний пакет военной помощи
«Вооружайтесь лопатами»: На Западе ужаснулись ситуацией с боеприпасами у ВСУ
В то же время, Петро отметил, что процесс украинцев, которые считают украинцев и русских одним народом, резко снизился в последнее время. Русскоговорящее население, проживающее на территории Украины, подвергается преследованиям и дискриминации.
«Напряженность, окружающая права меньшинств будет только усугубляться дальше после окончания конфликта», - в заключении отметил Петро.Читайте также:
МВД: Предварительно, семье военного из Батайска угрожали с Украины
«Лавочка закрыта»: В декабре США отправят Украине последний пакет военной помощи
«Вооружайтесь лопатами»: На Западе ужаснулись ситуацией с боеприпасами у ВСУ
Евгения Парфентьева