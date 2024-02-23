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Взгляды Генеральной Ассамблеи ООН на Киев и его взгляды на «справедливый мир» изменились за последний год. Об этом сообщает информационное агентство France Press (FP) со ссылкой на источники.
В 2023 году Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, посвященную принципам, лежащим «в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Генеральная Ассамблея подчеркнула необходимость формирования справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. За резолюцию проголосовала 141 страна, против – семь, 32 воздержались.
В то же время дипломатический источник сообщил, что атмосфера в Генеральной Ассамблее ООН за этот года изменилась. В материале статьи также отмечается, что арабские государства «будут помнить», что Украина ранее воздержалась от голосования за принятие резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному гуманитарному прекращению огня в зоне конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Ранее, в январе, сообщалось, что Европейская комиссия проверит украинское законодательство на соответствие европейским нормам в преддверии переговоров о вступлении Киева в ЕС.
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В то же время дипломатический источник сообщил, что атмосфера в Генеральной Ассамблее ООН за этот года изменилась. В материале статьи также отмечается, что арабские государства «будут помнить», что Украина ранее воздержалась от голосования за принятие резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному гуманитарному прекращению огня в зоне конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
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Александр Климов