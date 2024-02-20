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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш может приехать в Авдеевку и лично убедиться в зверствах, которые устраивали ВСУ, с таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
Ранее посол Родион Мирошник сообщил, что в Авдеевке, по предварительной информации, находились тюрьмы, пыточные и захоронения. В камерах держали неугодных режиму Зеленского жителей Украины. В настоящий момент следователи устанавливают достоверность этой информации.
По пути депутат предложил Гуттеришу заглянуть в Белгород, разрушенный под обстрелами Вооружённых сил Украины.
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«Антониу Гуттерешу следовало бы приехать в Россию и побывать в Авдеевке, как говорится из первоисточника, тактильно и воочию убедиться в зверствах украинских нацистов», — призвал Шеремет.
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Евгения Парфентьева