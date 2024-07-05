Первую леди США призвали уговорить Байдена выйти из президентской гонки

Фото: сайт Белого дома США
Американское издание Washington Post опубликовало коллективное письмо сторонников Демократической партии к жене президента США Джилл Байден, в котором ее призывают убедить своего мужа отказаться от участия в выборах.
«Я потеряла уважение к Джилл Байден… Как только кто-то начинает угасать, вы уже не можете обратить это вспять. Это не просто простуда. Она должна понять, что наступил момент для президента уйти в отставку», – пишет одна из читательниц газеты.
В коллективном обращении женщины отметили, что работают в сфере образования, науки и медицины. Многие вызвались помочь в кампании Демократической партии, но, несмотря на это, они считают необходимым, чтобы Байден выбыл из предвыборной гонки.
4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».
Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.
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Александр Климов