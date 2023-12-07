В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

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В Одесской области повреждены объекты портовой инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
В результате обстрела со стороны ВС РФ в Измаильском районе Одесской области были повреждены складское помещение, элеватор и несколько грузовиков.
В результате попадания снарядов вспыхнул пожар, который впоследствии был ликвидирован.
Ранее сообщалось, что прошедшей ночью в Хмельницкой области сработала система ПВО, были слышны звуки взрывов, о чём сообщал первый заместитель главы военной администрации региона Сергей Тюрин.
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Анастасия Чинкова