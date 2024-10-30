France 3: на улицах Марселя скопились горы мусора из-за забастовки уборщиков

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В Марселе продолжается забастовка работников компании Veolia, ответственной за уборку мусора, из-за чего улицы города оказались завалены отходами, сообщает телеканал France 3.
Сотрудники компании жалуются на нехватку ресурсов и оборудования, что ухудшает условия труда. В результате на улицах, особенно в 3-м и 14-м округах, скопились горы мусора. Во вторник городские власти установили временные контейнеры для отходов, чтобы горожане могли хотя бы частично избавиться от мусора. Однако вмешиваться в конфликт с частной компанией власти не могут.
Veolia согласилась обсудить с протестующими их требования, однако сотрудники заявляют о намерении продолжать забастовку до выполнения всех условий. Забастовка напомнила французам прошлогодние протесты в Париже против пенсионной реформы, когда из-за длительного отказа мусорщиков выходить на работу на улицах скопилось свыше 10 тысяч тонн отходов, вызвав общественный резонанс.
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Елена Перлова