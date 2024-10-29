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Путин пообещал решить проблему с разрывом зарплат бюджетников

29 октября 2024, 21:38
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему в разрыве заработных плат бюджетников совместно с регионами страны. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов РФ во вторник.


Президент подчеркнул, что перед правительством стоит сложная и финансово ёмкая задача – перевести плату труда всех бюджетников на отраслевые системы с 2027 года. Такие системы нацелены на то, чтобы добиться роста доходов и устранить разрывы в зарплатах специалистов.

Путин назвал несправедливым разрыв между зарплатами специалистов одних и тех же сфер. Он отметил, что доходы учителей, врачей и других бюджетников могут существенно отличаться даже в соседствующих субъектах. Эта проблема известна властям, и она будет решаться совместно с правительствами регионов.

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#владимир путин
#россия
#зарплата
#доходы
#регионы
Россия бессрочно закрыла въезд для 131 австралийца в ответ на санкции
29 октября 2024, 19:53

Фото: iStock/husayno

Россия в качестве ответа на политически мотивированные санкции в отношении юридических и физических лиц РФ со стороны правительства Австралии приняла решение на бессрочной основе закрыть въезд для 131 австралийца. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что Канберра не собирается отказываться от антироссийского политического курса и продолжает вводить новые ограничения в отношении граждан и компаний из России.

В связи с этим принято решение о закрытии на бессрочной основе въезда в Россию для 131 австралийца, в числе которых представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели, занимающиеся формированием антироссийской повестки дня в Австралии.

В МИД РФ добавили, что продолжат работу над актуализацией стоп-листа России.

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#ограничения
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Дотком: В США допускают арест Байдена и Харрис в случае победы Трампа на выборах
29 октября 2024, 19:42

Фото: istockphoto/rarrarorro

Демократы опасаются, что в случае нового прихода к власти бывший президент США Дональд Трамп может начать расследование преступлений нынешней администрации, а также арестовать нынешнего главу Белого дома Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв «Северных потоков».
Такое мнение высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком. Об этом он написал в своей социальной сети Х, отреагировав на сообщения о том, что демократы пытаются запретить наблюдения в пунктах голосования в штате Джорджия, который относится к колеблющимся штатом. Стоит отметить, что в обсуждении этого факта принял участие Илон Маск, который назвал происходящее мошенничеством.

Дотком не исключил, что Трамп, победив на выборах, инициирует расследование, особенно памятуя о том, что демократы пытались посадить его самого. Он также может арестовать Байдена и Харрис «за терроризм» на газопроводах, что, по словам бизнесмена, является преступлением в любой юрисдикции.

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#камала харрис
#северный поток
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Экономист Барро: Трамп выиграет выборы, а рост ВВП США ускорится
Экономист Барро сделал прогноз относительно победы Трампа в выборах
29 октября 2024, 19:31

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Экономический аналитик Кристофф Барро выдвинул предположение, что победу на выборах в США одержит республиканец Дональд Трамп
«Самый точный экономист в мире» выдвинул три сценария развития событий в рамках президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

Согласно первому сценарию, после раскола Конгресса президентом станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Барро считает, что при таком развитии событий экономические условия в США практически не изменятся.

По второму сценарию при том же расколе Конгресса выиграет республиканец Дональд Трамп — это ограничит его возможности для снижения налогообложения для населения и бизнеса. В такой ситуации Трамп сосредоточится на проблемах, связанных с внешней политикой.

В третьем сценарии также побеждает Дональд Трамп при полной поддержке большого количества республиканцев в Конгрессе. Такой исход кажется Барро самым вероятным и при нём кандидат в президенты сможет ввести налоговые льготы для компаний и рядовых американцев.

Ожидается, что кандидат от партии Республиканцев также уделит особенное внимание ВВП. Барро ожидает, что к 2025 году показатель увеличится на 2,1-2,3%.

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#сша
#льготы
#дональд трамп
#налоговые льготы
#план
#ввп
#экономика
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Лисакович назвал Николича великолепным тренером
29 октября 2024, 19:30

Фото: iStock/thomas-bethge

Бывший нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович высказался о работе под руководством Марко Николича, отметив, что тренер является великолепным профессионалом.
«Это великолепный тренер. Сколько он молодых подтянул в главную команду. Ребята дебютировали, прогрессировали. Вот так работает клуб с молодёжью. Николичу было всё равно на то, у кого какая зарплата и какие регалии – у Марко на поле выходили те, кто мог быть полезным здесь и сейчас. Николич – один из тех, кто повлиял на меня, на видение футбола и отношение к делу», – поделился в беседе с Metaratings.ru Лисакович.

Ранее бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.

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#тренер
#клуб
#заявление
#футболист
#спорт
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Минобороны показало кадры пуска баллистической ракеты «Ярс»
29 октября 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В ходе тренировки стратегических сил сдерживания была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Запуск производился с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Видеозапись подготовки ракеты к старту и непосредственного пуска опубликовало министерство обороны РФ. На кадрах можно увидеть, как ракета приводится в вертикальное положение, а затем следует пуск. Участие в тренировке сил ядерного сдерживания из ситуационного центра Кремля в режиме видеоконференцсвязи принял президент РФ Владимир Путин.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил Верховному главнокомандующему, что в ходе тренировки производилась отработка ответного массированного ядерного удара. Глава Минобороны подчеркнул, что задачи учений были отработаны в полном объёме, все ракеты достигли назначенных целей, подтвердив свои высокие характеристики.






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#владимир путин
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#ракеты
#рф
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Economist: США больше не могут оказывать военную помощь Киеву, как раньше
Economist: США больше не могут помогать Украине без серьёзных рисков
29 октября 2024, 18:57

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США больше не могут без серьёзных рисков оказывать военную поддержку Украине. Об этом пишет журнал The Economist.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что у Штатов заметно сокращается арсенал некоторых видов ракет для систем ПВО на фоне оказания помощи Украине и Израилю. Это ставит под вопрос способность Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке и в Европе, а также на потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Неназванный источник издания заявил, что Вашингтону ничего не остаётся, кроме как предоставлять вооружение без принятия на себя серьёзных рисков. При этом неизвестно, способны ли США произвести необходимое количество оружия для нужд ВСУ.

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#сша
#украина
#поставки
#вооружение
#пентагон
#всу
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Швеция приостанавливает прямое сотрудничество с Грузией
29 октября 2024, 18:47

Фото: iStock/mikdam

Власти Швеции приняли решение полностью приостановить всё прямое сотрудничество с Грузией. Об этом заявил шведский глава министерства внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса в интервью газете Dagens Nyheter.
Ранее 13 министром от стран Евросоюза по делам Европы, в числе которых Швеция, Германия, Дания, Эстония, Финляндия и Чехия, выразили обеспокоенность ситуацией в Грузии из-за якобы зафиксированных нарушений во время проведения парламентских выборов.

Доуса подчеркнул, что, помимо прочего, речь идёт о сотрудничестве между налоговыми органами. Такие связи с нынешних обстоятельствах являются нецелесообразными.

При этом министр отметил, что власти Швеции готовы к возобновлению сотрудничества при условии, что Грузия снова приблизится к Евросоюзу.

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#швеция
#грузия
#сотрудничество
#политика
#министр
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Секретному «плану победы» Зеленского необходимы ракеты «Томагавк»
NYT: Зеленский просит у США поставку Tomahawk
29 октября 2024, 18:46

Фото: iStock/ iv-serg

Стал известен один из пунктов «плана победы» Владимира Зеленского: Украина нуждается в ракетах большой дальности Tomahawk, который президент рассчитывает получить от США. Американцы посчитали такие требования «невыполнимыми».
16 октября в Раде Зеленский предложил разместить «стратегические неядерные силы» на подконтрольной ему территории. «План победы» состоит из пяти главных пунктов, однако помимо открытой части этого плана существует и необнародованная, сообщают The New York Times. Она подразумевает снабжение украинцев ракетами «Томагавк» со стороны Америки.

Данная просьба получила отказ, поскольку ранее США уже передали Украине ракеты ATACMS, и системы «Томагавк» превышают по дальности ATACMS в семь раз.

Украина была не способна выдвинуть весомые аргументы насчет того, как было бы использовано поставленное им вооружение.

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#сша
#украина
#вооружение
#зеленский
#ракеты
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Маск заявил о безумной пропаганде против Трампа за рубежом
29 октября 2024, 18:30

Фото: iStock/ JohnMcGrawPhotography

Американский предприниматель Илон Маск рассказал в социальных сетях, что в мире действует сильная пропаганда против кандидата в президенты США Дональда Трампа.
«Какой бы плохой ни была пропаганда против Трампа в США, за рубежом она ещё более безумна! Люди в большинстве стран по-прежнему верят в правдивость новостей», — высказался Илон Маск.

Так основатель компании «SpaceX» отреагировал на публикацию журналиста Питера Иммануэльсена о том, что СМИ Норвегии активно критикуют Дональда Трампа.

«Машина для промывки мозгов работает в полную силу», — подчеркнул предприниматель, оценивая сложившуюся ситуацию.

Ранее Илон Маск заявил, что Дональда Трампа ждёт «сокрушительная победа» на выборах в президенты США. Предприниматель сравнил результаты досрочного голосования в Пенсильвании на нынешних выборах и выборах в 2020 году.

«Республиканцы набирают на 435 тысяч больше голосов, чем демократы по сравнению с той же датой в 2020 году», — отметил он.

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