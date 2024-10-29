Путин пообещал решить проблему с разрывом зарплат бюджетников

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Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему в разрыве заработных плат бюджетников совместно с регионами страны. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов РФ во вторник.
Президент подчеркнул, что перед правительством стоит сложная и финансово ёмкая задача – перевести плату труда всех бюджетников на отраслевые системы с 2027 года. Такие системы нацелены на то, чтобы добиться роста доходов и устранить разрывы в зарплатах специалистов.
Путин назвал несправедливым разрыв между зарплатами специалистов одних и тех же сфер. Он отметил, что доходы учителей, врачей и других бюджетников могут существенно отличаться даже в соседствующих субъектах. Эта проблема известна властям, и она будет решаться совместно с правительствами регионов.
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Анастасия Чинкова