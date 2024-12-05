Стало известно, грозит ли Макрону отставка после вотума о недоверии

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)
Президенту Франции Эммануэлю Макрону вряд ли грозит отставка после вотума о недоверии правительству от Национального собрания. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что Франция — президентская республика, потому глава государства просто назначит нового премьера и продолжит «досиживать» свой срок.
«Я не уверен, что Макрону светит отставка. Он всегда достаточно напористо себя ведет, он сразу сказал, что его дважды избрал французский народ, и он никуда уходить не собирается. Франция — президентская республика, премьер носит вспомогательную функцию, правительство полностью управляется президентом, Макрон спокойно поставит нового и будет досиживать срок», — пояснил сенатор в беседе с NEWS.ru.По его мнению, дальнейшая судьба Макрона полностью в руках французского народа. Джабаров подчеркнул, что происходящее во Франции — дело Франции, и Россия не будет вмешиваться во внутреннюю политику страны.
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