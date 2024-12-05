Стало известно, грозит ли Макрону отставка после вотума о недоверии

Президенту Франции Эммануэлю Макрону вряд ли грозит отставка после вотума о недоверии правительству от Национального собрания. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что Франция — президентская республика, потому глава государства просто назначит нового премьера и продолжит «досиживать» свой срок.