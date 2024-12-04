Национальное собрание Франции отправило правительство в отставку

Фото: iStock/ SimonLukas
Французское правительство во главе с премьер-министром Мишелем Барнье официально отправлено в отставку, передает Le Parisien.
Национальное собрание страны выразило недоверие кабинету, набрав 331 голос — значительно больше необходимого минимума в 289 голосов. Это беспрецедентное событие, которого не происходило с 1962 года.
Ситуация обострилась после того, как лидер ультраправых сил Марин Ле Пен предъявила Барнье ультиматум, связанный с бюджетом на 2025 год. Она требовала принятия её условий, угрожая иначе инициировать голосование по принятию резолюции о недоверии правительству.
На фоне отсутствия парламентского большинства правительству не удалось удержать свои позиции.
Ранее «Радио 1» передавало, что Ле Пен заявила о своих сомнениях в легитимности выборов во Франции к 2027 году.
Читайте также:
На Украине ответили, почему Франция не побоялась разрешить Киеву бить по РФ
Франция запланировала разработку новой ракеты на фоне успеха «Орешника»
AFP: Чад прекратит военное сотрудничество с Францией
Ситуация обострилась после того, как лидер ультраправых сил Марин Ле Пен предъявила Барнье ультиматум, связанный с бюджетом на 2025 год. Она требовала принятия её условий, угрожая иначе инициировать голосование по принятию резолюции о недоверии правительству.
На фоне отсутствия парламентского большинства правительству не удалось удержать свои позиции.
Ранее «Радио 1» передавало, что Ле Пен заявила о своих сомнениях в легитимности выборов во Франции к 2027 году.
Читайте также:
На Украине ответили, почему Франция не побоялась разрешить Киеву бить по РФ
Франция запланировала разработку новой ракеты на фоне успеха «Орешника»
AFP: Чад прекратит военное сотрудничество с Францией
Мария Моисеева