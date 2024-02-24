Франция готовится передать вооружение стране, граничащей с Россией

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Франция решила основательно закрепить свои позиции в Армении. Об этом пишет «Царьград».
В ходе визита в Ереван глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил о предоставлении ракет для ПВО Армении в случае необходимости.
Вместе с тем, на брифинге, где присутствовал глава оборонного ведомства Армении Сурен Папикян, обсуждались зенитные ракетные комплексы малой дальности «Мистраль». Лекорню подчеркнул, что французские специалисты помогут армянским военным освоить технику для обеспечения защиты воздушного пространства на средних расстояниях.
Говоря о совместимости французских систем ПВО и армянско-русской системы ПВО, Папикян заверил, что все эти действия производятся исключительно для поддержания надёжности вооружения.
Автор Telegram-канала «ZERGULIO» Сергей Колясников подчеркнул, что в рамках ОДКБ Армения интегрирована в общую систему ПВО. Франция также хочет поставить радиолокационные системы Ground Master 200, которые будут передавать информацию о движениях российских самолётов и авиации других стран организации.
Это говорит о том, что Франции стало недостаточно той информации, которую ей регулярно предоставляет глава Совбеза Армении Армен Григорян.
Отмечается, что такое сотрудничество с Францией говорит о безразличии Армении к дальнейшим отношениям с Россией.
Политический обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев добавил, что после возможного выхода Армении из ОДКБ, Россия, несколько раз в прошлом спасавшая армян от геноцида, не последует за страной.
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Вместе с тем, на брифинге, где присутствовал глава оборонного ведомства Армении Сурен Папикян, обсуждались зенитные ракетные комплексы малой дальности «Мистраль». Лекорню подчеркнул, что французские специалисты помогут армянским военным освоить технику для обеспечения защиты воздушного пространства на средних расстояниях.
Автор Telegram-канала «ZERGULIO» Сергей Колясников подчеркнул, что в рамках ОДКБ Армения интегрирована в общую систему ПВО. Франция также хочет поставить радиолокационные системы Ground Master 200, которые будут передавать информацию о движениях российских самолётов и авиации других стран организации.
Это говорит о том, что Франции стало недостаточно той информации, которую ей регулярно предоставляет глава Совбеза Армении Армен Григорян.
Отмечается, что такое сотрудничество с Францией говорит о безразличии Армении к дальнейшим отношениям с Россией.
Политический обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев добавил, что после возможного выхода Армении из ОДКБ, Россия, несколько раз в прошлом спасавшая армян от геноцида, не последует за страной.
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Анастасия Чинкова