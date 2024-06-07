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Франция начала подготовку украинских пилотов

07 июня 2024, 21:25
Фото: istock / VanderWolf-Images

Фото: istock / VanderWolf-Images

Франция начала обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 7 июня, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Reuters.


«Обучение украинских пилотов уже началось», — заявил Макрон.
Ранее Дмитрий Песков отметил, что заявления президента Франции о готовности к прямому участию в конфликте на Украине являются провокационными и эскалирующими. Он также подчеркнул, что Макрон выражает «полную поддержку» Украины, вплоть до заявления о готовности вовлечься в конфликт.

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МВД России объявило Юлию Тимошенко в розыск
МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Юлию Тимошенко
07 июня 2024, 22:25

Фото: istock /???? ??????

МВД РФ объявило в розыск экс-премьера Украины Юлию Тимошенко по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.
В базе сказано, что Тимошенко Юлия Владимировна разыскивается по уголовной статье, но по какой именно не указано.

Тимошенко Юлия Владимировна — украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины (1997—2000, 2002—2005, 2006—2007, 2007, 2014—2019, с 2019). Кандидат экономических наук. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999—2001).

Первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины, а также первая женщина, занимавшая этот пост в странах СНГ.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск экс-спикера ВСУ трансгендерную женщину Сару Эштон-Чирилло*. Отмечается, что американку разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Однако не уточняется, по какой именно. Напомним, что в конце сентября прошлого года Сару Эштон-Чирилло* отстранили от должности представителя Сил территориальной обороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Песков заявил, что Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки
07 июня 2024, 22:09

Фото: сайт Кремля

РФ не может по примеру СССР выдавать безвозвратные кредиты странам Африки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы не так богаты, и у нас у самих много проблем, которые нужно решать. И, наверно, мы не должны быть таким добрым дедушкой Морозом. Здесь, наверно, такая филантропия вряд ли подойдет», — сказал Песков.

Он отметил, что требуются «новые рамки» для сотрудничества. По его мнению, в их основе должно лежать уважение и взаимная выгода. Пресс-секретарь президента России добавил, что во времена СССР была другая система. Она могла себе позволить себе раздавать кредиты без последствий для экономики.

В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что страны Запада услышали сигнал президента РФ Владимира Путина об ответе Москвы на поставки вооружений Украине для ударов по территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, сколько операций на позвоночнике проходят с помощью ИИ
Врач Наумов: С помощью ИИ проводят около 15% операций
07 июня 2024, 20:06

Фото: iStock/gorodenkoff

Врач-нейрохирург, травматолог-ортопед, к.м.н. Денис Наумов заявил, что с помощью искусственного интеллекта уже проводят около 15% операций на позвоночнике.
«Благодаря этой системе мы сразу видим виртуальную модель операции. Это позволяет предвидеть возможные сложности и скорректировать план. На основе данных ИИ формируется навигационная система, которая создаёт трёхмерную модель позвоночника. После этапа визуализации мы делаем разрезы, через которые вводятся роботизированные инструменты», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Наумов.

Специалист подчеркнул, что ИИ лишь помогает при операциях, однако самостоятельно их проводить он не способен.

Ранее врач-косметолог, врач-трихолог Виктория Ощепкова заявила, что ржавая вода вредна для кожи из-за содержащихся в ней веществ.

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#технологии
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США вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию
Белый дом: США вносят изменения в свою стратегию по ЯО с упором на соперничество
07 июня 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Соединенные Штаты считают необходимым расширение и диверсификацию своего ядерного арсенала, заявил старший директор по вопросам нераспространения Совета национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди в пятницу.
«Президент недавно представил обновленные данные о размещении ядерного оружия, которые отражают реалии современной ядерной эры. В них подчеркивается важность увеличения и разнообразия ядерного арсенала, а также необходимость сдерживания таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея», — цитирует Вадди РИА Новости.
Ранее издание Semafor, ссылаясь на высокопоставленного представителя американских властей, сообщило, что администрация США в пятницу объявит о принятии «более агрессивной стратегии» в области ядерного оружия.

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Путин оценил идею создания в России «третьей столицы»
07 июня 2024, 19:42

Фото: сайт Кремля

России вполне можно задуматься о создании третьей столицы, например в Сибири или на Дальнем Востоке. Однако делать это следует путём создания благоприятных условий для жизни.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Модератор мероприятия политолог Сергей Караганов напомнил российскому лидеру о том, как Пётр Первый построил Санкт-Петербург и прорубил тем самым «окно в Европу». В связи с этим он задал вопрос, почему бы не сделать то же самое и не создать третью столицу, прорубив «окно в Азию».

Путин ответил на это, что если в Сибири или на Дальнем Востоке создавать условия для развития, то центры экономической, деловой и социальной активности автоматически будут туда смещаться. Глава государства также подчеркнул, что в современных условиях нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать именно в настоящее время. Необходимо заинтересовывать людей в движении вперёд, заключил президент.

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Путин: С настоящим русским характером никакое ядерное оружие не нужно
07 июня 2024, 18:34

Фото: сайт Кремля

В ходе специальной военной операции весь мир увидел, что такое настоящий русский характер. В этом опора нашей страны, и никакое ядерное оружие нам не нужно.
Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер вспомнил бойца, отмахивающегося от украинских гранат словно от назойливых мух, вспомнил экипаж легендарного танка «Алёша», который одержал победу в столкновении с восемью (!) бронемашинами противника.
ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

«На это мы опираемся, и никакое ядерное оружие нам не нужно», — заявил Путин.

Глава государства также напомнил, что в прошлом году 300 тысяч человек пришли в военкоматы и заключили контракты с министерством обороны. В этом году их примеру последовали уже свыше 160 тысяч человек, добавил российский президент.

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Путин вновь выразил уверенность, что Зеленского позднее заменят
07 июня 2024, 18:31

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все нынешние руководители Украины, включая президента Владимира Зеленского, будут заменены.
«Я уже говорил, что все нынешнее руководство Украины заменят», — заявил он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.
ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Ранее Путин отметил, что США будут поддерживать Зеленского до весны 2025 года, используя его для принятия непопулярных решений, а затем заменят его на другого лидера.

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#сша
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России нужны специалисты, знающие русский язык и культуру, заявил Путин
Путин: России нужны не просто трудовые мигранты, а знающие язык и культуру
07 июня 2024, 18:30

Фото: сайт Кремля

России нужны не просто трудовые мигранты, а специалисты, которые знают русский язык и культуру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки со знанием языка, со знанием наших традиций», — сказал он.
В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не начинала первой риторику ядерной эскалации. Применение страной ядерного оружия возможно только в исключительных случаях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин допустил возможность изменения ядерной доктрины РФ
Путин: РФ никогда не начинала риторику ядерной эскалации
07 июня 2024, 18:25

Фото: сайт Кремля

Россия никогда не начинала первой риторику ядерной эскалации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«По поводу ядерной эскалации — мы никогда не начинали этой риторики. Я уже не помню, как звали эту дамочку, бывшую премьер-министра Великобритании, которая сказала, что она готова нажать ядерную кнопку», — отметил президент.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Применение Россией ядерного оружия возможно только в исключительных случаях, которые пока не наступили, добавил он.

В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ должна установить более 100 000 роботов и в короткий срок войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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