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Франция начала обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 7 июня, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Reuters.
«Обучение украинских пилотов уже началось», — заявил Макрон.Ранее Дмитрий Песков отметил, что заявления президента Франции о готовности к прямому участию в конфликте на Украине являются провокационными и эскалирующими. Он также подчеркнул, что Макрон выражает «полную поддержку» Украины, вплоть до заявления о готовности вовлечься в конфликт.
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Артем Кузьмин