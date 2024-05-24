В США завершили обучение первой партии украинских пилотов

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Первая группа украинских летчиков завершила в Соединённых Штатах обучение пилотированию истребителей F-16. Об этом информирует Politico, ссылаясь на представителя авиабазы в штате Аризона, где проходило обучение.