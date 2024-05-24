В США завершили обучение первой партии украинских пилотов

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Первая группа украинских летчиков завершила в Соединённых Штатах обучение пилотированию истребителей F-16. Об этом информирует Politico, ссылаясь на представителя авиабазы в штате Аризона, где проходило обучение.
Издание не раскрыло число военных и дату окончания тренировок. Как утверждают источники газеты, летчики сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки.
Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Нидерландов, Дании и Норвегии.
Ранее начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что США давят на европейских союзников Киева, заставляя сдвинуть сроки поставок истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
До этого в Госдуме оценили показанную в США «карту ударов» по РФ.
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Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Нидерландов, Дании и Норвегии.
Ранее начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что США давят на европейских союзников Киева, заставляя сдвинуть сроки поставок истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
До этого в Госдуме оценили показанную в США «карту ударов» по РФ.
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Алина Юрчак