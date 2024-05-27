Стала известна судьба пилотов сбитого МиГ-29 ВСУ в районе Волчанска

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Пилоты украинского истребителя МиГ-29, который был сбит российскими силами в районе Волчанска, предварительно, погибли. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, в сторону ДНР летели два украинских военных самолёта из Полтавской области. Один из них удалось ракетами С-400. Однако второму удалось улететь.
Ранее стало известно, что боевой самолёт Вооружённых сил Украины был сбит южнее Волчанска. По нему отработали три ракеты С400, запущенные из Белгородской области.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что за прошлую неделю российская авиация и средства ПВО сбили два вертолёта МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У».
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Ранее стало известно, что боевой самолёт Вооружённых сил Украины был сбит южнее Волчанска. По нему отработали три ракеты С400, запущенные из Белгородской области.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что за прошлую неделю российская авиация и средства ПВО сбили два вертолёта МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У».
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Элина Позднякова