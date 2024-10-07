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Политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, что Франция уже втянута в конфликт на Украине.
Так он прокомментировал слова лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо о намерении НАТО втянуть Францию в «постоянную войну», отметив, что такие заявления являются весьма запоздалыми.
А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с испанским изданием 20 Minutos раскрыл, когда и при каких условиях закончится конфликт на Украине. Как передают его слова argumenti.ru, завершение произойдёт через 15 дней при условии отсутствия поддержки Западом киевской стороны.
Ранее в канцелярии французского лидера Эммануэля Макрона сообщили, что военные Франции участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль.
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«Францию уже втянули в боевые действия на Украине. И официальные власти совсем не сопротивлялись этому. Париж несёт всю полноту ответственности за тот бандитский беспредел, который устроили на Украине необандеровцы. Причём эту ответственность Париж несёт как минимум с тех пор, как были заключены Минские соглашения», — пояснил в беседе с RT Мезюхо.
А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с испанским изданием 20 Minutos раскрыл, когда и при каких условиях закончится конфликт на Украине. Как передают его слова argumenti.ru, завершение произойдёт через 15 дней при условии отсутствия поддержки Западом киевской стороны.
Ранее в канцелярии французского лидера Эммануэля Макрона сообщили, что военные Франции участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль.
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Мелисса Тимофеева