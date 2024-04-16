Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

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Франция может пригласить Россию на праздничные мероприятия в честь 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, которая произошла 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны. Об этом сообщило радио Europe 1.
Отмечается, что Россия будет представлена в Нормандии в начале июля, если примет приглашение от Елисейского дворца.
При этом уточняется, что президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на праздновании годовщины, однако на мероприятия будет приглашена российская делегация.
По данным радиостанции, Советский Союз напрямую не связан с высадкой союзников в Нормандии, однако именно он сделал её возможной, принеся саму. тяжёлую жертву в ходе войны.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон допустил присутствие Путина на праздновании годовщины, но только при условии начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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При этом уточняется, что президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на праздновании годовщины, однако на мероприятия будет приглашена российская делегация.
По данным радиостанции, Советский Союз напрямую не связан с высадкой союзников в Нормандии, однако именно он сделал её возможной, принеся саму. тяжёлую жертву в ходе войны.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон допустил присутствие Путина на праздновании годовщины, но только при условии начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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Анастасия Чинкова