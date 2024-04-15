Макрон объяснил разницу условий участия Израиля и России в Олимпиаде

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему России запретили участвовать на Олимпиаде в Париже из-за боевых действий на Украине, а Израиль, несмотря на похожий конфликт в Секторе Газа, допустили до Игр.
Макрон отметил, что Израиль, в отличие от России, реагирует на террористические атаки и не является инициатором конфликта, пишет RMC Sport.
Ранее член французского парламента Эдуар Бенар предложил исключить Израиль из состава участников Олимпиады. Подобное предложение также поступило от левого коалиционного блока Испании Sumar.
В декабре 2023 года российских и белорусских спортсменов допустили к участию в Играх в Париже в качестве индивидуальных нейтральных участников. Однако на соревнования не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или правоохранительными органами.
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Ранее член французского парламента Эдуар Бенар предложил исключить Израиль из состава участников Олимпиады. Подобное предложение также поступило от левого коалиционного блока Испании Sumar.
В декабре 2023 года российских и белорусских спортсменов допустили к участию в Играх в Париже в качестве индивидуальных нейтральных участников. Однако на соревнования не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или правоохранительными органами.
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Артем Кузьмин