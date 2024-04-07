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Контакты между Россией и Францией в сфере борьбы с терроризмом были прерваны. Париж не координирует усилия в этой области с российским посольством в канун Олимпийских игр.
Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков. В интервью изданию Le Journal du Dimanche он отметил, что две страны на протяжении многих лет эффективно сотрудничали в сфере антитеррористической деятельности, однако недавно Франция прервала все коммуникации в этой области. Однако Париж продолжает спонсировать Киев, который ведёт на территории России террористическую деятельность, подчеркнул дипломат.
Мешков также указал, что несколько лет назад российские власти поделились с французскими коллегами своим опытом в обеспечении безопасности проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Сейчас французы ввели специальную систему сотрудничества со всеми иностранными посольствами, аккредитованными в Париже, по вопросам безопасности, однако российское дипломатическое представительство не было приглашено и не проинформировано об этой инициативе.
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