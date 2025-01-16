Франция настаивает на участии в мирных переговорах по Украине

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Франция должна участвовать в мирных переговорах по Украине, поскольку они касаются общеевропейской безопасности. Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции RTL.
Политик указал на важность участия Парижа в любых переговоров, связанных с европейской безопасностью. Происходящие на Украине события напрямую влияют на территориальную целостность страны, но затрагивают также и прямые интересы безопасности Европы.
Ранее газета Telegraph писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер тайно обсудили отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил.
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Анастасия Чинкова