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Обученная во Франции бригада ВСУ дезертировала, есть факты

Командир ВСУ Драпатый заявил про дезертирство в 155-й бригаде «Анны Киевской»
Фото: istockphoto/YakubovAlim

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Дезертирство в 155-й бригаде ВСУ «Анны Киевской», обученной во Франции, зафиксировано. Об этом заявил командующий украинских сухопутных войск Михаил Драпатый. Его цитирует «РБК-Украина».
«Ряд фактов (дезертирства — прим. ред.) имели место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими», — сказал Драпатый.

Офицер подчеркнул, что сейчас проводят работу по улучшению командования. В середине ноября Франция обучила 2,3 тысячи украинских боевиков из 155-й бригады ВСУ. В обучении принимали участие полторы тысячи французских военнослужащих.



Ранее военкор Александр Коц заявил о происходящем в Курской области.

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Трамп сделал неожиданное заявление об Украине, России и НАТО
Трамп заявил о понимании требования РФ о недопустимости членства Украины в НАТО
07 января 2025, 20:57

Слева направо: Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп понимает позицию России, которая против членства Украины в альянсе НАТО. Об этом республиканец заявил в рамках своего выступления в Мар-а-Лаго.
«Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу», — сказал Трамп.
Он добавил, что украинский кризис — фиаско для действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. Трамп считает, что в результате решений демократов разрушаются города и погибают люди. Республиканцы придут к власти в понедельник, 20 января. Одним из предвыборных обещаний будущего заокеанского лидера стало завершение конфликта на Украине.

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Коц сообщил об ужасе, который устроили ВСУ в Курской области
Коц заявил, что ВСУ выбрасывают раненых сослуживцев погибать под Курском
07 января 2025, 20:10

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики ВСУ выбрасывают своих раненых сослуживцев на погибель в Курской области, проинформировал в Telegram-канале военкор Александр Коц. По данным журналиста, российские беспилотники зафиксировали, что две машины ВСУ подобрали раненых, а затем направились на свои позиции.
«Однако по непонятной причине два еще живых ВСУшника были выброшены из машины. Тот факт, что в украинской армии не забирают раненных, не является какой-то тайной, однако, когда их выбрасывают из эвакуационных машин умирать в чистом поле, такое операторы БпЛА Северян увидели впервые», — сказано в публикации военкора.
Перед этим стало известно о спасении российского военнослужащего, записавшего предсмертное обращение на курском направлении.

Украина вторглась в Курскую область в августе 2024 года. В минувшее воскресенье, 5 января, боевики ВСУ попытались провести контратаку, которая провалилась.

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#сво
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ВС РФ зачистили основную территорию Дзержинска
07 января 2025, 18:50

Фото: iStock/Evgeny555

Российские военные зачистили основную территорию Дзержинска (Торецка) в ДНР от украинских боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«Противник выбит с большей части территории Дзержинска. Идет зачистка оставшейся группировки», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что большая часть города уже зачищена российскими силами. В силовых структурах отметили, что противник несет огромные потери на данном направлении, которые уже идут на тысячи.

По поступающим данным, в Дзержинске ВСУ потеряли контроль над последним укрепрайоном на шахте. Под контролем противника находится не более 5% площади.

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Бежавшие из Курахова остатки ВСУ попали в окружение ВС РФ
Рогов: ВС РФ практически окружили остатки гарнизона ВСУ, выбитого из Курахова
07 января 2025, 18:18

Фото: iStock/Jakub Laichter

Остатки гарнизона ВСУ, выбитого из Курахова в ДНР, оказались в российском полуокружении в районе села Дачное. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
Об окончательном освобождении Курахова Минобороны РФ сообщило 6 января. В ведомстве уточнили, что город был важным логистическим узлом для противника, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении.

«Остатки украинских боевиков, бежавших из Курахово в находящееся западнее села Дачное, оказались в полуокружении», — заявил Рогов.

Он отметил, что армия России продолжает успешно продвигаться к западным границам ДНР.

По данным российского оборонного ведомства, при освобождении Курахова противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч солдат), а также около трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники.

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Бойца ВС РФ, записавшего предсмертное обращение в Курской области, спасли
07 января 2025, 18:01

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Боец ВС РФ с позывным «Ягуар» записал прощальное видео для сослуживцев, однако его успела спасти группа эвакуации. Об этом сообщает Telegram-канал «Пионер запаса».
Согласно сообщению, «Ягуар» в составе своего подразделения отражал попытку наступления ВСУ в районе Большого Солдатского в Курской области. Он был ранен и думал, что спасти его не успеют, тогда боец записал прощальное видеообращение.

«Парни, не сдавайтесь, идите до конца! Мы не просто так жизни отдаём», — сказал «Ягуар».

Он успел отправить видео товарищу, и связь оборвалась.

Сутки спустя выяснилось, что эвакуация все же успела вывезти «Ягуара» с поля боя живым. Сейчас он находится в госпитале. Военный в стабильном состоянии.

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В Грузии Макрону дали один совет
Кобахидзе ответил Макрону на слова об РФ фразой: я не могу комментировать ложь
07 января 2025, 17:28

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе не сможет «комментировать ложь» и рекомендует президенту Франции Эммануэлю Макрону следить за Украиной. Таким образом премьер-министр отреагировал на слова французского лидера о том, что российская сторона стала «намного агрессивней» к своим соседям. Кроме того, по словам Макрона, Россия хотела дестабилизировать выборы в республике.
«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все — это уничтоженная Украина», — произнес Ираклий Кобахидзе грузинской прессе.
Выборы в грузинский парламент состоялись в конце октября прошлого года. По результатам голосования победила правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

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Стало известно, как одно оружие России повлияло на ВСУ в зоне СВО
MWM: боевики ВСУ уязвимы из-за российских «Искандеров»
07 января 2025, 17:25

Фото: istockphoto/Diy13

Боевики ВСУ уязвимы за счет российских ракет «Искандер-М», пишут обозреватели Military Watch Magazine.
«Баллистические ракеты «Искандер-М» применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ», — сказано в публикации.
Комплекс «Искандер» является высокоточным вооружением, чья дальность стрельбы составляет до 500 километров. Он способен ликвидировать почти любую цель, будь то комплекс ПВО, колонна техники или вражеский командный пункт.

В арсенале «Искандера» имеются крылатые и баллистические снаряды, которые почти неуязвимы для противника за счет ложных электронных помех, создаваемых на подлете к цели.

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«Всегда»: стало известно о главном секрете Зеленского
Арестович* в офисе Зеленского все говорят на русском языке
07 января 2025, 17:09

Фото: istockphoto/FabrikaCr

В офисе Владимира Зеленского все без исключения говорят на русском языке, включая самого главу киевского режима. Об этом пишет «Лента.ру», цитируя экс-советника украинского офиса Алексея Арестовича*, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Все переговоры велись на русском, все разговоры за кадром велись на русском. Офис президента — это место, где говорят на русском языке. Все без исключения, включая Зеленского. Всегда», — сказано в материале.
Уточняется, что Зеленский неуважительно относится к русскому языку, однако на украинском языке не было ни одного совещания.

«Человек говорит, что не уважает свой родной язык, язык своей матери, язык, на котором он вырос и сделал карьеру», — процитировали журналисты слова Арестовича*.
Перед этим стала известна главная цель интервью Зеленского журналисту из США Лексу Фридману.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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«Один за всех и все за одного»: гранатометчик СВО из Татарстана о своей службе
Татар-Информ: боец СВО «Немец» рассказал о своей службе и мечтах
07 января 2025, 16:34

Фото: istockphoto/zim286

Боец СВО Андрей, чей позывной «Немец», рассказал о своей службе в зоне боевых действий журналистам «Татар-Информ». В настоящее время солдат в отпуске. Его дивизия стала для него второй семьей с негласным законом: «Один за всех и все за одного».
Несмотря на тяжелые военные будни, солдат не жалуется, поскольку его выбор — осознанный. «Немец» прошел курсы военного слаживания и отправился в бой. По счету сражение было вторым, где Андрей и был впервые ранен. Тогда боец вернулся в строй из госпиталя уже через пару дней. Однако второе ранение не заставило себя ждать.

«Мне «прилетело» в руку. Моему другу с позывным «Блесна» попало в ногу. Я оттащил товарища в безопасное место. Помогая друг другу, нам удалось выбраться из той заварушки, дождаться эвакуационную бригаду и остаться в живых. В третий раз меня ранило в апреле 2024 года, провалившись ночью в яму от снаряда при возвращении с боевой задачи, так называемой «откатке», я сломал ногу», — рассказал «Немец».

Он пояснил, что самое тяжелое в его службе — потеря боевых товарищей, особенно, когда их гибель происходит прямо на глазах. Так погиб друг Андрея, чей позывной «Маэстро».

«Только он забежал в блиндаж, как вслед залетел дрон», — добавил «Немец».

Несмотря на все тяготы, сил военному придают его мечты. Мужчина хочет создать семью, родить и воспитать детей.

«Победить и вернуться к мирной жизни», — заключил солдат.

Перед этим «Радио 1» публиковало историю пленного боевика ВСУ Николая Поцелуйко, которого обманули его же командиры. Читайте в нашем материале.

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