Обученная во Франции бригада ВСУ дезертировала, есть факты

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе не сможет «комментировать ложь» и рекомендует президенту Франции Эммануэлю Макрону следить за Украиной. Таким образом премьер-министр отреагировал на слова французского лидера о том, что российская сторона стала «намного агрессивней» к своим соседям. Кроме того, по словам Макрона, Россия хотела дестабилизировать выборы в республике.