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Дезертирство в 155-й бригаде ВСУ «Анны Киевской», обученной во Франции, зафиксировано. Об этом заявил командующий украинских сухопутных войск Михаил Драпатый. Его цитирует «РБК-Украина».
«Ряд фактов (дезертирства — прим. ред.) имели место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими», — сказал Драпатый.
Офицер подчеркнул, что сейчас проводят работу по улучшению командования. В середине ноября Франция обучила 2,3 тысячи украинских боевиков из 155-й бригады ВСУ. В обучении принимали участие полторы тысячи французских военнослужащих.
Ранее военкор Александр Коц заявил о происходящем в Курской области.
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