Telegraph: Франция и Британия тайно обсудили отправку своих войск на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили отправку своих войск на Украину в тайном формате. Об этом пишет The Telegraph.
«Стармер и Макрон обсуждают отправку своих солдат на Украину в качестве миротворческих сил после заключения любой сделки по прекращению конфликта», — сообщают в газете.
В издании отметили, что отправка войск на Украину подразумевается в случае заключения мира между Киевом и Москвой. Подробности переговоров пока неизвестны. Уточняется, что обе стороны не пришли к общему из-за существующих разногласий и неопределенности.
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Иван Мусатов