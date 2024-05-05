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Reuters: Макрон подготовил для Си Цзиньпина «сентиментальный план» давления

Reuters: Макрон попытается надавить на Си Цзиньпина в вопросе Украины
05 мая 2024, 10:10
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Французский президент намеревается надавить на председателя КНР Си Цзиньпина во время его визита в страну. Предметом давления будут вопросы торгового дисбаланса и влияния Пекина на Москву в ситуации на Украине.


Об этом пишет информационное агентство Reuters. Так, президент Франции планирует отвести Си Цзиньпина на родину своих предков в Пиренеях. Обозреватели отмечают, что Макрон всегда старается «быть обаятельным» и пытается расположить к себе иностранных лидеров, установив с ними личностные отношения. Как указал представитель Елисейского дворца, Пекину следует услышать и воспринять точку зрения Парижа, если КНР собирается улучшить отношения с Евросоюзом.

Си Цзиньпин намерен посетить Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая. Советник исследовательской компании Rhodium Group Ной Баркин выразил надежду, что Макрон не настолько наивен, чтобы полагать, что китайский лидер во время поездки на малую родину французского президента расчувствуется до слёз и это приведёт к компромиссам с его стороны.

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Депутат ГД Шеремет: Объявлением Зеленского в розыск МВД вручило ему чёрную метку
05 мая 2024, 10:51

Фото: сайт Кремля

Объявлением украинского президента Зеленского в розыск министерство внутренних дел РФ фактически выписало ему чёрную метку преступника. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В разговоре с РИА Новости парламентарий отметил, что фактическое оформление для Зеленского чёрной метки в виде объявления в розыск является чётким сигналом для его западных кураторов о том, что Россия больше не воспринимает его как политика и представителя украинской власти.

Для Москвы киевский лидер больше не является человеком, способным подписывать какие-то договоры и заключать соглашения. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинского народа и посягнувший на мирную жизнь российских граждан, подчеркнул депутат. Шеремет полагает, что на Западе уже тоже осознают, что Зеленский — это «списанный и отыгранный персонаж».

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Алейник: Литва спонсирует боевиков для свержения власти в Белоруссии
05 мая 2024, 09:49

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Литва оказывает поддержку, в том числе финансовую, находящимся на её территории вооружённым формированиям, которые планируют свержение действующей власти в Белоруссии. Об этом рассказал глава белорусского МИД Сергей Алейник.
В беседе с РИА Новости он сообщил об имеющейся достоверной информации о том, что литовские власти не просто попустительствуют, а фактически поддерживают и финансируют военизированные формирования, ставящие своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь. Также они готовятся осуществлять в отношении страны террористических и экстремистских видов деятельности, добавил министр.

По словам Алейника, Минск располагает фактами о подготовке и финансировании таких военных формирований на территории Литвы. Ранее глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается до 50 различных иностранных фондов, которые финансируют как продвижение политики «мягкой силы» в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике.

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#белоруссия
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#власть
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FT: США выдвинули Эр-Рияду условие для заключения оборонного соглашения
FT: США и Саудовская Аравия заключат соглашение при условии мира с Израилем
05 мая 2024, 08:32

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединённые Штаты подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией только при условии, если арабская страна согласится на нормализацию отношений с Израилем. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, вопрос оборонного соглашения с Эр-Риядом и нормальные взаимоотношения Саудовской Аравии и Израиля являются частью «комплексного видения» и не могут восприниматься по отдельности, передаёт издание The Financial Times. Таким образом, администрация Белого дома не станет подписывать с саудитами соглашение по обороне если королевство и Израиль не согласятся на нормализацию отношений.

В четверг, 2 мая, в СМИ появилась информация, что США и Саудовская Аравия в ближайшие недели подпишут соглашение по обороне, в которое в качестве одного из условий будет включён пункт о нормализации отношений между королевством и Израилем.

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#соглашение
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#администрация
#дома
#информация
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«Один на один с полицейским произволом»: Захарова о разрыве дипотношений с Прибалтикой
Захарова: Россия ответит на враждебные действия Прибалтики асимметричными мерами
05 мая 2024, 08:25

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Россия ответит на враждебные действия Прибалтики ассиметричными мерами, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью для РИА Новости.
«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — заявила спикер Министерства иностранных дел.

По её словам, приинятые меры крайне негативно отразились на экономической ситуации в Прибалтике.

Захарова подчеркнула, что Россия продолжит использовать ответные меры, однако, не планирует разрыв дипломатических отношений с Прибалтикой, поскольку там проживает большое количество российских граждан. Как уточнила спикер МИД, без поддержки консульств РФ, россияне в Прибалтике «останутся один на один с полицейским произволом».

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#мария захарова
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#прибалтика
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Финляндия обвиняет Россию в сбоях в работе GPS в районе Финского залива
05 мая 2024, 07:51

Фото: istockphoto/Paopano

В районе Финского залива зафиксированы сбои в работе системы GPS. Финские власти считают Россию причастной к этому.
Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что сбои в работе системы участились после начала российской специальной военной операции на Украине, передаёт финское издание Yle. Кроме того, по её словам, характер и масштабы помех во многом изменили свою форму.

В марте 2024 года агентство транспорта и связи Traficom сообщало, что за последний год количество заявлений о нарушениях в работе GPS выросло в несколько раз. В конце апреля самолёт авиакомпании Finnair из-за сбоя GPS не смог приземлиться в аэропорту Тарту и был вынужден вернуться в Хельсинки. Тогда власти Финляндии и прибалтийских государств поспешили обвинить Россию в том, что она подавляет сигналы GPS и препятствует авиасообщению.

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#россия
#финляндия
#самолет
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Макрон заявил об опасности для Европы из-за мощности и дальности ракет РФ
05 мая 2024, 07:34

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российские баллистические ракеты обладают исключительной мощностью и дальностью полёта. Это представляет опасность и угрозу для европейских стран.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью газете La Tribune он указал, что безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, так как она находится в полутора тысяч километров от европейских границ. По словам французского лидера, если Россия победит в конфликте, то в следующую секунду уже не будет безопасности ни для Польши, ни для Румынии, ни для Литвы, ни для самой Франции.

Макрон убеждён, что мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всю Европу. Также он заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности» в отношении России.

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#украина
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Названы страны-лидеры по взносам в бюджет Евросоюза
Германия, Франция и Италия стали лидерами по взносам в бюджет ЕС в 2024 году
05 мая 2024, 06:00

Фото: iStock/sinonimas

Взносы 11 стран Европейского союза (ЕС) составили три четверти доходов бюджета ЕС с начала 2000 года, передает РИА Новости.
Согласно данным на 2024 год, в бюджет ЕС внесли 143 миллиарда евро, из которых 137 евро поступили непосредственно от государств-членов. Крупнейшие взносы внесли Германия (30,3 млрд евро), Франция (23,5 млрд евро) и Италия (17,3 млрд евро).

За 24 года в бюджет ЕС было перечислено 3,13 триллиона евро. Согласно статистике, с 2000 года Германия отправила в общей сложности 569,1 млрд евро, Франция – 471,2 млрд евро, а Италия – 351,8 млрд евро.

Ранее ЕС ввел уголовное наказание за уклонение или нарушение санкций. Директива ЕС устанавливает «минимальные правила преследования, применяемые на уровне ЕС, за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах». К таким действиям относятся, в частности, помощь в обходе запрета на поездки, торговля санкционными товарами и участие в запрещенной финансовой деятельности.

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#санкции
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Учения НАТО – часть подготовки к войне с Россией, заявил политолог Тренин
Политолог Тренин: учения НАТО – часть подготовки к войне с Россией
05 мая 2024, 05:25

Фото: iStock/Michele Ursi

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender являются частью подготовки альянса к войне с Россией, считает профессор-исследователь факультета мировой экономики мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин, передает РИА Новости.
«Вероятность такой войны в результате украинского кризиса и эскалационной стратегии Запада в конфликте на Украине повысилась и продолжает повышаться», – отметил эксперт.

По мнению политолога, США пытаются переложить как можно больше ответственности на своих европейских союзников.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что страны НАТО практически готовы к прямому конфликту с Россией. По его словам, готовность к конфликту с Москвой зависит от ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

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На Украине раскрыли сроки победы над Россией
05 мая 2024, 05:07

Фото: iStock/3dmitry

Без помощи Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ) понадобится 100 лет, чтобы победить в конфликте с Россией. Об этом заявил офицер Национальной гвардии Украины Максим Таран в интервью газете Guardian.
Он подчеркнул, что поддержка западных союзников во многом определяет исход конфликта.

«Мы победим, но это зависит от Запада», – сказал Таран.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Борель заявил, что без военной поддержки Запада конфликт на Украине закончится в течение двух недель. По его словам, если поставки оружия прекратятся, Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена капитулировать.

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