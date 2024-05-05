Reuters: Макрон подготовил для Си Цзиньпина «сентиментальный план» давления

Фото: Официальный сайт Кремля
Французский президент намеревается надавить на председателя КНР Си Цзиньпина во время его визита в страну. Предметом давления будут вопросы торгового дисбаланса и влияния Пекина на Москву в ситуации на Украине.
Об этом пишет информационное агентство Reuters. Так, президент Франции планирует отвести Си Цзиньпина на родину своих предков в Пиренеях. Обозреватели отмечают, что Макрон всегда старается «быть обаятельным» и пытается расположить к себе иностранных лидеров, установив с ними личностные отношения. Как указал представитель Елисейского дворца, Пекину следует услышать и воспринять точку зрения Парижа, если КНР собирается улучшить отношения с Евросоюзом.
Си Цзиньпин намерен посетить Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая. Советник исследовательской компании Rhodium Group Ной Баркин выразил надежду, что Макрон не настолько наивен, чтобы полагать, что китайский лидер во время поездки на малую родину французского президента расчувствуется до слёз и это приведёт к компромиссам с его стороны.
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Александр Бойцов