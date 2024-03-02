Лаврова рассмешил вопрос журналиста о речи Макрона про отправку войск на Украину

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
После дипломатического форума в Анталье журналистка задала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову вопрос, что он думает по поводу слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. Глава российского МИД в ответ только весело рассмеялся.
На видеоролике, который был опубликован после завершения встречи в Анталье, видно, как руководителя внешнеполитического ведомства России, который торопился уйти, окружила группа журналистов в стремлении задать вопросы, передаёт издание TRT World Now. Одна из представительниц СМИ спросила, что Лавров думает о словах французского президента.
Министр иностранных дел РФ, соблюдая дипломатический протокол, не стал махать рукой в ответ на вопрос журналистки, но не удержался от смеха. На самой встрече Сергей Лавров отметил, что слова Макрон, конечно, не слишком обдуманы и взвешены для политика его уровня. Однако по другому поводу, касающемуся записи разговора высокопоставленных немецких офицеров о том, как они «будут бомбить Крымский мост», глава МИД РФ заметил, что России давно уже известно о том, что военные стран НАТО и так присутствуют на Украине в том или ином качестве.
Что касается заявлений Макрона, то они, действительно, могут вызвать разве что снисходительную улыбку, если не искренний смех. Об этом говорит в том числе реакция его ближайших союзников по НАТО, которые поспешили заявить об отсутствии планов по отправке войск на Украину. Французский политик Марин Ле Пен, комментируя заявление Макрона, отметила, что ему вдруг захотелось поиграть в военачальника.
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Министр иностранных дел РФ, соблюдая дипломатический протокол, не стал махать рукой в ответ на вопрос журналистки, но не удержался от смеха. На самой встрече Сергей Лавров отметил, что слова Макрон, конечно, не слишком обдуманы и взвешены для политика его уровня. Однако по другому поводу, касающемуся записи разговора высокопоставленных немецких офицеров о том, как они «будут бомбить Крымский мост», глава МИД РФ заметил, что России давно уже известно о том, что военные стран НАТО и так присутствуют на Украине в том или ином качестве.
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Александр Бойцов