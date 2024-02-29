Макрон продолжает топить себя, рассуждая на тему отправки войск на Украину

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Все заявления об отправке европейских войск на Украину взвешены и продумал, заявил глава Франции Эммануэль Макрон в ходе посещения будущей Олимпийской деревни на окраине Парижа.
«Это достаточно серьезная тема. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено», — заявил президент.
При этом, отвечать на дополнительные вопросы журналистов по этой теме он отказался.
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