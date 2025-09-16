Востоковед Долгов: доклад ООН о геноциде в Газе не приведёт к конкретным действиям
Заявление комиссии ООН, которая открыто назвала действия Израиля в секторе Газа геноцидом, является важным шагом. Так считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Ранее независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом.
«Насколько он будет реален в выполнении и приведёт ли это решение к конкретным действиям против Израиля, санкциям со стороны ООН, объявлению руководства Израиля ответственным за этот геноцид — это вопрос неоднозначный», — отметил Долгов в беседе с RT.
Он считает, что в ближайшее время ООН не будет предпринимать никаких конкретных действий в отношении Израиля. Наиболее вероятным сценарием востоковед назвал прекращение военных действий на условиях Иерусалима.
Напомним, Израиль начал масштабное наземное наступление на Газу с целью установления полного контроля над территорией.
Тем временем МИД Палестины призвал международное сообщество предпринять меры для прекращения наземного наступления, которое подвергает опасности жизни сотен тысяч мирных жителей. Об этом пишут argumenti.ru со ссылкой на палестинское агентство WAFA.
В ведомстве заявили, что действия ЦАХАЛ являются «намеренной атакой на гражданское население с целью превратить город Газа в братскую могилу и непригодное для жизни пространство». В палестинском МИД считают необходимым возвращение к политическим и дипломатическим методам урегулирования конфликта.