Востоковед Долгов: доклад ООН о геноциде в Газе не приведёт к конкретным действиям

16 сентября 2025, 15:09

Фото: iStock/timyee

Заявление комиссии ООН, которая открыто назвала действия Израиля в секторе Газа геноцидом, является важным шагом. Так считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.





Ранее независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом.





«Насколько он будет реален в выполнении и приведёт ли это решение к конкретным действиям против Израиля, санкциям со стороны ООН, объявлению руководства Израиля ответственным за этот геноцид — это вопрос неоднозначный», — отметил Долгов в беседе с RT.